Президентът Илияна Йотова свиква Народното събрание в...
Фернандо Алонсо не изключва продължение на кариерата си след края на сезона

Двукратният световен шампион призна, че все още се чувства мотивиран и не е готов да се оттегли от Формула 1

Двукратният световен шампион във Формула 1 Фернандо Алонсо загатна, че може да продължи кариерата си и след края на настоящия сезон.

44-годишният испанец, чийто договор с Астън Мартин изтича в края на кампанията, направи изявлението по време на състезанията Historic Grand Prix of Monaco през уикенда. В интервю той подчерта, че все още изпитва удоволствие от състезанията и не усеща, че моментът за отказване е настъпил.

"Обичам това, което правя. Обичам да се състезавам. В момента, в който трябва да спра, това ще бъде много трудно решение. Засега не чувствам, че е дошло това време“, сподели Алонсо.

Испанецът има зад гърба си над четири десетилетия, свързани с моторните спортове, като самият той подчертава, че мотивацията му остава висока. Именно това го кара да обмисля възможността да продължи и след 2026 година.

Настоящият сезон обаче започна трудно за Алонсо и неговия тим. Въпреки високите очаквания, свързани с новото партньорство с Хонда и привличането на легендарния дизайнер Ейдриън Нюи, Астън Мартин все още няма спечелени точки след първите стартове.

Следващото предизвикателство пред Алонсо е Гран при на Маями на 3 май - писта, на която през миналия сезон той завърши на десета позиция. Въпреки трудния старт на кампанията, испанецът остава фокусиран върху представянето си и не бърза да поставя край на впечатляващата си кариера.

След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
1
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Гледайте финалната серия в НВЛ между Марица Пд и Левски по БНТ 3
2
Гледайте финалната серия в НВЛ между Марица Пд и Левски по БНТ 3
България завърши европейското първенство по борба в Тирана с шест медала (ОБЗОР)
3
България завърши европейското първенство по борба в Тирана с шест...
Отиде си фотографът и публицист Михаил Заимов
4
Отиде си фотографът и публицист Михаил Заимов
Световноизвестният български баритон Владимир Стоянов с първи масторски клас в Национална музикална академия
5
Световноизвестният български баритон Владимир Стоянов с първи...
Иран с ново предложение за Ормузкия проток
6
Иран с ново предложение за Ормузкия проток

Най-четени

Как се разпределят мандатите в новия парламент?
1
Как се разпределят мандатите в новия парламент?
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
2
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при тежък инцидент с автобус (СНИМКИ)
3
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при...
Аделина Радева беше наградена в конкурса „БГ модна икона 2026“
4
Аделина Радева беше наградена в конкурса „БГ модна икона...
Висока оценка за визията на БНТ в деня на вота
5
Висока оценка за визията на БНТ в деня на вота
Бойко Борисов: Българският народ е уморен да слуша оправданията на партиите, затова даде подкрепа на Радев
6
Бойко Борисов: Българският народ е уморен да слуша оправданията на...

Тото Волф: Промените във Формула 1 трябва да са „със скалпел, а не с бейзболна бухалка“
Тото Волф: Промените във Формула 1 трябва да са „със скалпел, а не с бейзболна бухалка“
Макс Верстапен може да премине в Макларън, Пиастри - вариант за Ред Бул Макс Верстапен може да премине в Макларън, Пиастри - вариант за Ред Бул
Чете се за: 01:02 мин.
Бивш пилот разкритикува Макс Верстапен след заплахите за напускане Бивш пилот разкритикува Макс Верстапен след заплахите за напускане
Чете се за: 01:35 мин.
Алпин с официална позиция след онлайн тормоза над свой пилот Алпин с официална позиция след онлайн тормоза над свой пилот
Чете се за: 00:17 мин.
Макс Верстапен обмисля бъдещето си във Формула 1 Макс Верстапен обмисля бъдещето си във Формула 1
Чете се за: 02:32 мин.
Втора поредна победа за Кими Антонели във Формула 1 Втора поредна победа за Кими Антонели във Формула 1
Чете се за: 02:17 мин.

Президентът Илияна Йотова свиква Народното събрание в четвъртък
Президентът Илияна Йотова свиква Народното събрание в четвъртък
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Поскъпването на живота КНСБ: 1473 евро са нужни на месец за тричленно семейство Поскъпването на живота КНСБ: 1473 евро са нужни на месец за тричленно семейство
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Нови цени за издаване на лични карти и паспорти Нови цени за издаване на лични карти и паспорти
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Ще получи ли Коул Томас Алън и директно обвинение за покушение срещу Доналд Тръмп? Ще получи ли Коул Томас Алън и директно обвинение за покушение срещу Доналд Тръмп?
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Руски удари срещу Украйна - Одеса и Суми под обстрел
Чете се за: 00:47 мин.
Европа
България ще запомни Михаил Заимов като човек на духа, написа Румен...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
След успешна трансплантация и дълго лечение: Изписаха бебето с 1...
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Памет за героите от Априлското въстание: БАН организира тържествено...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
