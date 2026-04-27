Фернандо Алонсо не изключва продължение на кариерата си след края на сезона

Двукратният световен шампион във Формула 1 Фернандо Алонсо загатна, че може да продължи кариерата си и след края на настоящия сезон.

44-годишният испанец, чийто договор с Астън Мартин изтича в края на кампанията, направи изявлението по време на състезанията Historic Grand Prix of Monaco през уикенда. В интервю той подчерта, че все още изпитва удоволствие от състезанията и не усеща, че моментът за отказване е настъпил.

"Обичам това, което правя. Обичам да се състезавам. В момента, в който трябва да спра, това ще бъде много трудно решение. Засега не чувствам, че е дошло това време“, сподели Алонсо.

Испанецът има зад гърба си над четири десетилетия, свързани с моторните спортове, като самият той подчертава, че мотивацията му остава висока. Именно това го кара да обмисля възможността да продължи и след 2026 година.

Настоящият сезон обаче започна трудно за Алонсо и неговия тим. Въпреки високите очаквания, свързани с новото партньорство с Хонда и привличането на легендарния дизайнер Ейдриън Нюи, Астън Мартин все още няма спечелени точки след първите стартове.

Следващото предизвикателство пред Алонсо е Гран при на Маями на 3 май - писта, на която през миналия сезон той завърши на десета позиция. Въпреки трудния старт на кампанията, испанецът остава фокусиран върху представянето си и не бърза да поставя край на впечатляващата си кариера.