Тото Волф: Промените във Формула 1 трябва да са „със скалпел, а не с бейзболна бухалка“

Шефът на Мерцедес призова за премерен подход към новите правила и защита на конкуренцията в спорта

Директорът на отбора на Мерцедес Тото Волф призова за внимателен и премерен подход при евентуални промени в правилата на Формула 1, вместо прибягване до крайни мерки.

Изказването на австриеца идва на фона на планирана среща между отбори, производители на двигатели, ФИА и ръководството на Формула 1, на която ще се обсъждат корекции в регулациите още преди следващото състезание в Маями през май.

"Трябва да действаме със скалпел, а не с бейзболна бухалка“, заяви Волф, подчертавайки, че всички страни имат обща цел – подобряване на състезанията и повишаване на безопасността, без да се нарушава балансът в спорта.

Той определи досегашните разговори като конструктивни и изрази надежда, че ще бъдат взети правилните решения, като същевременно предупреди за грешките от миналото, когато прибързани действия са водели до нежелани резултати.

От началото на сезона тимът на Мерцедес доминира, след като спечели и трите старта, а младият Кими Антонели води в класирането пред съотборника си Джордж Ръсел.

В същото време четирикратният световен шампион Макс Ферстапен изрази сериозни критики към новите правила, определяйки ги като "фундаментално погрешни“ и дори намекна за възможно оттегляне, ако не бъдат направени съществени промени.

Волф обаче призова за отговорност от всички участници във Формула 1.

"Не бива да хулим публично собствения си спорт. Трябва да работим за защита на конкуренцията и да сме внимателни с посланията, които изпращаме към феновете“, добави той.

#Формула 1 сезон 2026 #Тото Волф

