Ландо Норис поведе Макларън към двойна победа в спринта на Формула 1 за Гран при на Маями

Шарл Льоклер довърши подиума.

Ландо Норис
Снимка: БТА
Ландо Норис поведе Макларън към двойна победа в спринтовото състезание за Гран при на САЩ в Маями, завършвайки пред съотборника си Оскар Пиастри. Шарл Льоклер довърши подиума за Ферари, оставяйки за първи път през този сезон пилотите на Мерцедес извън почетната стълбичка.

Норис стартира от първо място и спечели победата от флаг до флаг. След края на финалната 19-а обиколка той бе с 3.766 секунди пред Пиастри, а Льоклер изостана с над шест секунди на третото място.

Денят бе тежък за Мерцедес и най-вече за лидера в генералното класиране Кими Антонели, който още на старта загуби две места до четвърто и почти бе изпреварен от съотборника си Джордж Ръсел. Двамата пилоти на Мерцедес все пак размениха няколко пъти местата си, но Антонели бе изпратен на шесто място с наказание за излизане от трасето.

Пети завърши Макс Верстапен от Ред Бул, който спечели интересна битка срещу Люис Хамилтън. Вторият болид на Ферари остана седми.

Въпреки тежкия ден в Маями, Антонели остава начело на класирането със 75 точки и седем повече от Ръсел. Льоклер е трети с 55, следван от Хамилтън с 43, Норис с 33, Пиастри с 28 и други.

Спортни новини 03.05.2026г., 12:25 ч.
