Джордж Ръсел спечели квалификацията за спринта в Гран при на Канада

Пилотите на Мерцедес Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели заеха първите две места в квалификацията за спринта в Гран При на Канада в Монреал.

Британецът завърши на първо място с време 1:12.965 минути във финалната трета част, когато пилотите караха с меките сликове. Антонели остана на 0.068 секунди, а на втора редица се наредиха двамата пилоти на Макларън – Ландо Норис ще стартира трети, а Оскар Пиастри – 4-и. Световният шампион завърши на 0.315 секунди от първото място, а Пиастр на 0.334 секунди.

До топ 6 стигнаха и пилотите на Ферари Люис Хамилтън и Шарл Леклер, а топ 10 попаднаха още двамата пилоти на Ред Бул Макс Верстапен и Исак Хаджар, както и Арвид Линдблад - Рейсинг Булс и Карлос Сайнц - Уилямс.