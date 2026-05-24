ИЗВЪНРЕДНО
Бедствено положение в много райони на страната *** Евакуирани хора, наводнени къщи и затворени пътища *** Местните власти задействаха системата BG-ALERT

25-о място за Рахим Рашайда на Световната купа на шпага в Берн

от БНТ
Спорт
Той записа най-доброто класиране на българската шпага в елита на това оръжие от години.

Снимка: БТА
Рахим Рашайда се нареди на 25-о място за Световната купа на шпага мъже в Берн (Швейцария) и записа най-доброто класиране на българската шпага в елита на това оръжие от години. Българинът игра отлично и влезе сред най-добрите 32-а, като показа потенциал за още по-добри резултати.

В състезанието участваха 366 фехтовачи от 68 държави. За България на пътеките излязоха Рахим Рашайда (НСА), Деян Добрев (НСА) и Радослав Стойчев (Черно море Варна).

Рашайда излезе от групите на предварителния кръг с пет победи от пет срещи, което го нареди на осма позиция след първия етап на турнира и го класира директно за елиминациите на най-добрите 64. В първия двубой от втория ден на надпреварата шпажистът надделя над Ксаба Фенивеси от Унгария с 12:11. В срещата за място сред най-добрите 16 Рашайда отстъпи пред Якоб Юрка от Чехия с 10:15 и завърши 25-и.

Радослав Стойчев излезе от групите с баланс 3-3. В предварителните елиминации той отстъпи в първия кръг пред Кристиано Сена от Италия с 8:15 и зае 236-а позиция.

Деян Добрев записа в предварителните групи шест загуби и остана на 356-о място.

Междувременно, Тодор Стойчев се класира на 62-и на турнира за Световната купа на сабя за мъже в Кайро (Египет). В конкуренцията на 222 сабльори от цял свят той игра много добре и завърши сред най-добрите 64 в надпреварата.

Във втория ден на надпреварата той се изправи в първия кръг от директните елиминации срещу номер 2 в схемата и трети в световната ранглиста Ахмед Хешам от Египет, отстъпи с 8:15 и приключи на 62-о място.

Утре ще се проведе отборната надпревара като в първия кръг от елиминациите българският тим в състав Калоян Пешев, Тодор Стойчев и Димитър Райкин ще се изправи срещу Полша, съобщават от БФ Фехтовка.

