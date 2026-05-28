Столичната община представя финализиран ПУП за Борисовата градина

Столичната община представя днес пред обществеността Проектът за подробен устройствен план (ПУП) на един от най-емблематичните зелени обекти в София – Борисовата градина. Основният фокус на обсъждането са предвидените промени в отделните зони на парка, както и новите специфични правила и нормативи, които трябва да гарантират бъдещото му развитие като изцяло паркова територия. Събитието идва след дълъг процес на планиране и обществено обсъждане, продължил повече от десетилетие.

"След 12 години обсъждане и планиране, проектът вече е факт. Борисовата градина ще запази своя природен и исторически облик", посочи в "Денят започва" арх. Любо Георгиев, заместник-кмет по градско планиране и развитие към Столичната община.

По думите му, основната философия на плана е възстановяване и консервация на съществуващия характер на парка:

"Предвиждат се промени в посока възстановяване на стария характер на парка, особено в по-класическата му част. Около езерото "Ариана" се премахват всички тези, бих казал, паразитни постройки, които са се появили с времето. Предвижда се възстановяване на старата бирария, както и на културни и обществено значими пространства като лятната сцена и амфитеатъра."

Арх. Георгиев беше категоричен, че ново надземно строителство в парка не се предвижда:

"Не се предвиждат никакви нови сгради. Единственото изграждане е на подземни паркинги, и то на места, където в момента няма дървета."

Той уточни, че част от ключовите намеси включват зона около "Капитолия", както и района на бившата гара "Пионер":

"На мястото на съществуващи незаконни обекти и съоръжения се предвижда възстановяване на паркова среда. При гара "Пионер" се планира подземен паркинг, а отгоре – спортни игрища и съблекални."

Според Столичната община, процесът е съпроводен с активна комуникационна кампания:

"Темата е чувствителна и често спекулирана. Затова направихме комуникационна кампания преди обсъждането. Създаден е сайт, организирана е изложба с чертежи, както и разпространение на около 25 000 информационни листовки в кварталите около парка", обясни арх. Георгиев.

По думите му, целта е гражданите да разполагат с ясна и проверена информация:

"Идеята е хората да се запознаят с реалните параметри на плана, а не с различни интерпретации. Да покажем, че това остава парк – в целия си обхват, включително и Ловния парк."

Планът предвижда общината да има срок от пет години за придобиване на частни имоти в границите на парка. Според арх. Георгиев това е реалистичен процес:

"След влизането в сила на плана ще започнат процедурите по отчуждаване и придобиване на частни имоти. Това е необходима стъпка за завършване на процеса."

Той уточни, че в парка има както частни, така и държавни терени, включително спортна инфраструктура и стадиони. Един от подземните паркинги ще бъде с около 300 места:

"Той ще обслужва както ежедневните посетители на парка, така и спортни събития. В района има множество спортни съоръжения, които изискват добра инфраструктура", обясни той.

Другият паркинг – при бившата гара "Пионер", ще бъде с около 100 места и ще бъде комбиниран със спортни игрища на повърхността.

Арх. Георгиев подчерта още, че основната цел на ПУП-а е да защити зелената система на София:

"Да, можем да го кажем категорично – няма място за ново строителство. Планът работи с три инструмента – графична част, устройствените параметри и специфични правила и нормативи, които изрично забраняват нови архитектурни обеми."

По отношение на финансирането за бъдещите проекти, арх. Георгиев посочи, че предстои изготвяне на отделен финансов план:

"Тепърва общината и Общинският съвет ще трябва да разработят механизъм за финансиране. Нашата роля е да гарантираме, че функционалното предназначение на терените ще бъде защитено."

Общественото обсъждане на проекта се провежда днес от 17:30 часа на територията на Борисовата градина и ще даде възможност на гражданите да изразят мнения и въпроси по финализирания план.

Вижте още в прякото включване на Цветелина Чафадарова