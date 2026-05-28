Иван Василев: Предстои оптимизация в обединеното Министерство на иновациите и дигиталната трансформация

Първото нещо, което направихме, е да предложим нова структура на обединеното вече Министерство на иновациите и дигиталната трансформация. Заварихме 19 дирекции, предлагаме те да станат 8, оптимизираме щатните бройки с намаление от 120 души. Това заяви в студиото на "Денят започва" министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.

"Общата численост беше 589 души на двете министерства със 70 незаети щатни бройки. В новата структура ще работят драстично по-малко хора, но вярвам че това няма да се отрази нито на ефективността, нито на качеството на работата. Точно обратното - ще го повишим чрез оптимизиране на процеси, чрез развитие на кадрите в администрацията и чрез внедряване на нови технологии", поясни той и потвърди, че реално ще бъдат освободени 50 души.

Василев каза още, че от самото начало вече се работи по няколко ключови информационни системи и програми, които да повишат както прозрачността на разходването на публичните средства чрез платформата СИГМА, така че да се намалят цените за хората чрез технологии и мобилно приложение, което съвсем скоро ще бъде пуснато.

"Тази нова амбициозна структура и визия за нова работа на администрацията, която предложихме, е само първата стъпка от серия такива, които ще следват и не само в министерството, а и във всички други структури, които са под контрола на министерството. Така, че в следващите седмици и месеци ще направим оптимизация и подобряване на ефективността във всички други институции, които контролираме", добави той.

Василев разкри, че средната заплата във вече обединеното министерство е около 1800 евро, но уточни, че има и служители, които получават много по-малко от това, а има и такива, които получават много повече.

"Важно е хората да получават едно достойно възнаграждение, но все пак трябва да бъдат и стимулирани да се развиват. На пазара на труда в частния сектор - да, има възможност за тези хора да се развиват и там и държавата трябва да бъде едно привлекателно място за тези, особено IT специалисти, които разчитаме да направят този технологичен прогрес в държавната администрация и да направим един устойчив икономически растеж на база на технологичните компании, които се развиват в България", каза още той.

Василев допълни, че ще бъдат направени анализи и ще проведат разговори с финансовото министерство, за да има нормализиране на възнагражденията в публичния сектор, които по думите му, в някои сектори бяха доста раздути през последните години.

Нашата амбициозна задача е да трансформираме изцяло процесите и работата на държавната администрация на първо място и да оптимизираме процесите така, че всъщност те да бъдат незабележими за хората и държавата да не изисква от тях документи, които тя самата е издала, добави още министърът.

Василев даде пример за това, когато официално е трябвало да бъде назначен като министър, са му изискали документи, които държавата сама му е издала - трудова книжка, копие от диплома за завършено висше образование - на хартия. Василев беше категоричен, че това трябва да приключи и то ще започне да приключва стъпка по стъпка в следващите месеци.

Вижте целия разговор във видеото