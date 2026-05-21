Оклахома отвърна на предизвикателството на Сан Антонио (ВИДЕО)

Действащите шампиони в НБА изравниха баланса на силите във финала на Запад срещу Спърс.

Оклахома Сити Тъндър изравни баланса на силите във финала на Западната конференция в НБЛ. Действащите шампиони се наложиха над Сан Антонио Спърс със 122:113 във втората среща, изиграна в „Пейком Сентър“. Селекцията на Майк Дейно държеше съдбата в ръцете си през огромна част от мача, но едва в заключителната четвърт наклони изцяло нещата в своя полза и удържаха състава, воден от Мич Джонсън.

Успехът на „гръмотевиците“ не дойде и без свидна жертва в лицето на Джейлън Уилямс, който напусна игра през първото полувреме с контузия в прасеца.

По този начин Тъндър поставиха равенство в серията със Спърс за 1:1 победи. Третият мач е планиран за 23 май (събота), когато Сан Антонио ще домакинства на Оклахома.

Откриващите минути се превърнаха в непрестанна смяна на водачеството, Стефон Касъл бе човекът-оркестър за гостите, докато от другата страна Шей Гилджъс-Алекзандър и Лугенц Дорт връщаха жеста в офанзивен план. Тенденцията се запази до края на встъпителния период, който бе фиксиран 31:31 на светлинното табло.

Алекс Карузо, Кейсън Уолъс и Гилджъс-Алекзандър бяха в основата на това домакините да нарушат статуквото в хода втория период, както и да мечтаят за двуцифрена разлика. Усилията на Дилън Харпър и Касъл не срещнаха подкрепа от останалите им съотборници в състава на „шпорите“, а Гилджъс-Алекзандър бе под пара и се погрижи „гръмотевиците“ да се оттеглят в съблекалнята при 62:51.

Виктор Уембаняма и Девин Васел окрилиха тима от щата Тексас да покаже нови признаци на живот на старта на второто полувреме по пътя към равенството. За пореден път Гилджъс-Алекзандър включи на режим MVP, но този път получи подкрепа от Чет Холмгрен, за да може Тъндър да си извоюват 8-точков актив след 36 минути игрово време.

Домакините бяха на гребена на вълната и при откриването на заключителната четвърт, когато отново заслужиха двуцифрена преднина, изкована този път от Джаред МакКейн, Айзея Хартенщайн, Уолъс и Карузо. Келдън Джонсън, Васел и Касъл загатнаха за непримиримостта на гостите, но Гилджъс-Алекзандър излезе по традиция на сцената и остави победата в лагера на „гръмотевиците“ до финалната сирена.

Шей Гилджъс-Алекзандър бе познатият лидер на Оклахома със своите 30 точки и 9 асистенции. Алекс Карузо се отчете със 17 точки и 5 завършващи подавания, Чет Холмгрен се разписа с 13 точки. Джаред МакКейн и Кейсън Уолъс (4 успешни стрелби зад дъгата) нанизаха по 12 точки, Ей Джей Мичъл и Айзея Хартенщайн (13 овладени под двата ринга топки) финишираха с по 10.

Стефон Касъл блесна за Сан Антонио с 25 точки, 5 борби и 8 асистенции. Девин Васел отбеляза 22 точки, включително и 6 успешни стрелби зад дъгата. Виктор Уембаняма регистрира 21, 17 овладени под двата ринга топки и 6 завършващи подавания. Дилън Харпър записа 12 точки, Келдън Джонсън има 10.

