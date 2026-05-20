Атина в готовност за Финалната четворка в Евролигата

Гръцката столица Атина е в пълна готовност да приеме мачовете от Финалната четворка на баскетболната Евролига, които ще се проведат от 22 до 24 май. Очаква се събитието да привлече хиляди фенове от цяла Европа, а интересът към надпреварата е изключително висок.

Премиерът на страната Кириакос Мицотакис проведе среща с изпълнителния директор на Евролигата Чус Буено, като подчерта значението на турнира за имиджа на Гърция. Той определи финалния етап като „важен момент за страната“, който ще бъде наблюдаван от милиони зрители по света.

Властите в Атина са предприели сериозни мерки за сигурност около спортното съоръжение ОАКА, както и в ключови транспортни и туристически зони, за да гарантират безпроблемното протичане на събитието.

Полуфиналите ще се изиграят на 22 май. В първия двубой гръцкият Олимпиакос, с българската звезда Александър Везенков в състава, ще се изправи срещу турския Фенербахче. В другия полуфинал сили ще премерят испанските грандове Валенсия и Реал Мадрид.

Големият финал на турнира е насрочен за 24 май, когато ще бъде определен новият шампион на Европа.