Валентин Антов и Монца с важна крачка към завръщане в Серия А

Българският защитник Валентин Антов и неговият клубен отбор Монца записаха равенство 2:2 при гостуването си на Юве Стабия в полуфинален плейоф за влизане в италианската Серия А.

Монца ще бъде домакин във втория мач на 19 май, а победителят ще се изправи срещу продължилия от двойката Палермо - Катандзаро.

Антов, който наскоро се завърна в игра след дълго отсъствие заради контузия, бе сред резервите за гостите, но не влезе в игра.

Никола Мости и Алвин Окоро бяха точни за домакините от Юве Стабия, докато за Монца се разписаха Андреа Карбони и Филипо Дели Кари, който осигури равенството с изравнително попадение в 89-ата минута.