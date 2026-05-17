Бруно Фернандеш изравни рекорд, а Манчестър Юнайтед си осигури третото място след драма на "Олд Трафорд“

Манчестър Юнайтед завърши сезона във Висшата лига с драматична победа с 3:2 над Нотингам Форест на "Олд Трафорд“ и си осигури третото място в крайното класиране.

Домакините поведоха още в 5-ата минута чрез Люк Шоу, който се разписа за първи път във Висшата лига от януари 2023 година. Форест изравни след почивката чрез Морато, но малко по-късно Матеус Куня върна аванса на Юнайтед при изключително спорна ситуация.

Попадението бе прегледано за игра с ръка на Брайън Мбемо, като ВАР препоръча на главния съдия Майкъл Солсбъри да преразгледа решението си. Въпреки това арбитърът зачете гола, тъй като прецени, че играта с ръка е била неволна.

Юнайтед стигна до 3:1 в 76-ата минута, когато Бруно Фернандеш асистира на Мбемо и записа 20-ото си голово подаване за сезона, изравнявайки рекорда на Тиери Анри и Кевин Де Бройне. Малко след това Морган Гибс-Уайт върна интригата с прецизен удар за 3:2.

До края Форест натисна за изравняване, а Юнайтед също имаше шансове на контраатака. Диого Далот удари греда в добавеното време, а Матс Селс направи силно спасяване след удар на Джошуа Зиркзее.

Срещата бе последна на "Олд Трафорд“ за Каземиро като футболист на Манчестър Юнайтед. Бразилецът бе изпратен с аплодисменти от феновете, след като бе заменен в заключителните минути.





