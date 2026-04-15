Делото срещу Никола Бургазлиев влиза в съда
Андрей Гюров: Има информация за огромна сума фалшиви...
След вота в Унгария: Реакциите в Европа
България ще играе приятелски мач с Черна гора

Спорт
Това ще е една от двете юнски контроли, които селекцията на Александър Димитров ще изиграе след края на настоящия сезон.

националите футбол събират софия неделя приятелските срещи кипър гърция
Мъжкият национален отбор на България ще посрещне Черна гора в приятелска среща, която ще се проведе на 1 юни от 19:00 ч. на стадион “Христо Ботев” в Пловдив.

Втората проверка ще бъде на 5 юни срещу Молдова на стадион “Зимбру” в Кишинев.

През есента България започва участието си в следващото издание на Лигата на нациите, като за първи път септемврийският и октомврийският прозорец ще бъдат слети в един общ такъв, в който “трикольорите” ще изиграят общо 4 двубоя.

Националният тим е в група с отборите на Исландия, Люксембург и Естония, като кампанията стартира с домакинство на Люксембург на 26 септември.

#Национален отбор на България по футбол

ТОП 24

БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
1
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
Необосновано повишение на цените: НАП и КЗП ще изнесат данни за проверките в страната
2
Необосновано повишение на цените: НАП и КЗП ще изнесат данни за...
Неизпълними изисквания като барокамери и "нирвана стаи" заплашват оцеляването на общинските болници
3
Неизпълними изисквания като барокамери и "нирвана стаи"...
Доналд Тръмп: Преговорите с Техеран може да бъдат подновени в следващите дни
4
Доналд Тръмп: Преговорите с Техеран може да бъдат подновени в...
След началото на блокадата на Ормузкия проток: Твърдения за преговори между САЩ и Иран още тази седмица
5
След началото на блокадата на Ормузкия проток: Твърдения за...
Променлива облачност с валежи от дъжд ни очакват в сряда
6
Променлива облачност с валежи от дъжд ни очакват в сряда

Най-четени

Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
1
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
2
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
3
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
4
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на метеорити върху повърхността на Луната
5
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на...
Астронавтите от "Артемис II" разговаряха с колегите си на Международната космическа станция
6
Астронавтите от "Артемис II" разговаряха с колегите си на...

Още от: Национални отбори

Девическият национален отбор на България по футбол отстъпи на Израел
Женският отбор на България отстъпи на Косово в европейска квалификация Женският отбор на България отстъпи на Косово в европейска квалификация
Състоянието на Николай Михов е стабилно Състоянието на Николай Михов е стабилно
Румъния и Уелс ще премерят сили в контрола Румъния и Уелс ще премерят сили в контрола
ФИФА обяви още по-скъпи категории за билети относно Мондиал 2026 ФИФА обяви още по-скъпи категории за билети относно Мондиал 2026
Девойките на България до 19 г. разгромиха Малта в европейска квалификация Девойките на България до 19 г. разгромиха Малта в европейска квалификация
Водещи новини

КЗП и НАП: Какво показаха проверките за необосновано увеличение на цените
КЗП и НАП: Какво показаха проверките за необосновано увеличение на...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Поне четирима загинали и 20 ранени при нoва стрелба в училище в Турция Поне четирима загинали и 20 ранени при нoва стрелба в училище в Турция
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Делото срещу Никола Бургазлиев влиза в съда Делото срещу Никола Бургазлиев влиза в съда
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Откритите край Шабла делфини и буревестници са се удавили, МОСВ подаде сигнал до прокуратурата Откритите край Шабла делфини и буревестници са се удавили, МОСВ подаде сигнал до прокуратурата
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Андрей Гюров: Има информация за огромна сума фалшиви евро, което ще...
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Нова акция срещу купуването на гласове: Открити са 15 000 евро и...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
ЕК представя европейско приложение за онлайн проверка на възрастта
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Тервел Замфиров: Уверен съм, че Малена ще се върне по-силна за...
Чете се за: 05:05 мин.
Спорт
