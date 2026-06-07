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Томас Тухел избра Деклан Райс за вицекапитан на Англия на Мондиал 2026

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Спорт
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Селекционерът на "Трите лъва“ потвърди, че халфът на Арсенал ще бъде вторият лидер на тима след капитана Хари Кейн

Томас Тухел избра Деклан Райс за вицекапитан на Англия на Мондиал 2026
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Селекционерът на английския национален отбор Томас Тухел потвърди, че Деклан Райс ще изпълнява ролята на вицекапитан на "Трите лъва“ по време на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико.

27-годишният полузащитник се присъедини към подготвителния лагер на Англия във Флорида заедно със своите съотборници от Арсенал Букайо Сака, Нони Мадуеке и Еберечи Езе. Новината идва дни преди старта на Мондиал 2026, където англичаните ще преследват първа световна титла от 1966 година насам.

"Бих казал, че Деклан е моят вицекапитан“, заяви Тухел след успеха с 1:0 над Нова Зеландия в контрола.

Германският специалист разкри, че вече е провел разговор с Райс относно лидерската му роля в отбора, когато Хари Кейн не е бил част от лагера на националния тим.

Халфът пристига на Световното първенство след впечатляващ сезон с Арсенал, в който помогна на „артилеристите“ да спечелят титлата във Висшата лига и да достигнат до финала на Шампионската лига. Именно постоянството и влиянието му както на терена, така и в съблекалнята, са сред основните причини Тухел да му гласува доверие като втори капитан на отбора.

#Национален отбор на Англия по футбол #Мондиал 2026 #Деклан Райс

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