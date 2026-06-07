БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Испания пази Ламин Ямал и Нико Уилямс за Мондиал 2026

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

Тримата крила няма да пътуват за контролата с Перу, а ще продължат възстановяването си в тренировъчната база на "Ла Фурия“ в САЩ

испания пази ламин ямал нико уилямс мондиал 2026
Слушай новината

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте няма да може да разчита на Ламин Ямал, Нико Уилямс и Виктор Муньос за последната контрола на отбора преди началото на световното първенство. Тримата футболисти няма да пътуват за двубоя с Перу в мексиканския град Пуебла и ще останат в тренировъчната база на националния тим в Чатануга, САЩ.

Испанският щаб не желае да поема излишни рискове с играчите, които все още навлизат във финалната фаза на възстановяването си след мускулни контузии. От лагера на европейските шампиони са категорични, че основната цел е всички футболисти да бъдат в оптимално състояние за старта на Мондиал 2026.

Според испанските медии тримата се възстановяват по план, но няма да бъдат форсирани преди официалните мачове на световното първенство.

Контролата срещу Перу ще бъде последната проверка за Испания преди началото на турнира, като Луис де ла Фуенте ще използва срещата, за да тества основните си тактически идеи и да добие по-ясна представа за стартовия състав.

Очакванията са именно Ламин Ямал и Нико Уилямс да бъдат сред ключовите фигури в офанзивния план на испанците за първия мач на Мондиал 2026.

#Нико Уилямс #Ламин Ямал #Мондиал 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Мълния уби около 30 крави и телета край Калофер
2
Мълния уби около 30 крави и телета край Калофер
Пожарникарите герои от „Челопешко шосе“: Как беше предотвратена още по-тежка трагедия?
3
Пожарникарите герои от „Челопешко шосе“: Как беше...
Очевидци разказват за трагедията на „Челопешко шосе“, при която загинаха четирима
4
Очевидци разказват за трагедията на „Челопешко шосе“,...
Министър Абровски: Започва пълно премахване на ограда в местността Баба Алино
5
Министър Абровски: Започва пълно премахване на ограда в местността...
След тежката катастрофа с автобус: Трима остават в тежко състояние
6
След тежката катастрофа с автобус: Трима остават в тежко състояние

Най-четени

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
2
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
3
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
4
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
5
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
6
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...

Още от: Мондиал 2026

Канада остана без Моиз Бомбито за световното първенство
Канада остана без Моиз Бомбито за световното първенство
Томас Тухел избра Деклан Райс за вицекапитан на Англия на Мондиал 2026 Томас Тухел избра Деклан Райс за вицекапитан на Англия на Мондиал 2026
Чете се за: 01:32 мин.
Карло Анчелоти направи принудителна промяна в състава на Бразилия за Мондиал 2026 Карло Анчелоти направи принудителна промяна в състава на Бразилия за Мондиал 2026
Чете се за: 01:32 мин.
Хари Кейн: Жегата няма да попречи на Англия на Мондиал 2026 Хари Кейн: Жегата няма да попречи на Англия на Мондиал 2026
Чете се за: 01:10 мин.
Автобусът на Кюрасао се превърна в неочаквана атракция преди Мондиал 2026 (ВИДЕО) Автобусът на Кюрасао се превърна в неочаквана атракция преди Мондиал 2026 (ВИДЕО)
Чете се за: 01:45 мин.
Алжир гласува доверие на Владимир Петкович до 2028 година Алжир гласува доверие на Владимир Петкович до 2028 година
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

Заложница по неволя: Забраняват на Ива Михайлова да напусне Кочани, за да се лекува в България
Заложница по неволя: Забраняват на Ива Михайлова да напусне Кочани,...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Обявиха частично бедствено положение заради пороен дъжд в село Войводино (СНИМКИ) Обявиха частично бедствено положение заради пороен дъжд в село Войводино (СНИМКИ)
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Лъч надежда: Вече и жени без партньор имат право да кандидатстват за инвитро Лъч надежда: Вече и жени без партньор имат право да кандидатстват за инвитро
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Иран изстреля ракетни удари срещу Израел Иран изстреля ракетни удари срещу Израел
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Мъж и жена са в болница след тежка верижна катастрофа край Лясковец...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
100 дни война в Близкия изток: Преговорите САЩ - Иран остават...
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Очевидци разказват за трагедията на „Челопешко шосе“,...
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Никола Цолов спечели състезанието в Монако във Формула 2
Чете се за: 02:32 мин.
Спорт
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ