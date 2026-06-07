Испания пази Ламин Ямал и Нико Уилямс за Мондиал 2026

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте няма да може да разчита на Ламин Ямал, Нико Уилямс и Виктор Муньос за последната контрола на отбора преди началото на световното първенство. Тримата футболисти няма да пътуват за двубоя с Перу в мексиканския град Пуебла и ще останат в тренировъчната база на националния тим в Чатануга, САЩ.

Испанският щаб не желае да поема излишни рискове с играчите, които все още навлизат във финалната фаза на възстановяването си след мускулни контузии. От лагера на европейските шампиони са категорични, че основната цел е всички футболисти да бъдат в оптимално състояние за старта на Мондиал 2026.

Според испанските медии тримата се възстановяват по план, но няма да бъдат форсирани преди официалните мачове на световното първенство.

Контролата срещу Перу ще бъде последната проверка за Испания преди началото на турнира, като Луис де ла Фуенте ще използва срещата, за да тества основните си тактически идеи и да добие по-ясна представа за стартовия състав.

Очакванията са именно Ламин Ямал и Нико Уилямс да бъдат сред ключовите фигури в офанзивния план на испанците за първия мач на Мондиал 2026.