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Италия надделя над Гърция в контрола, Еспозито донесе успеха на "адзурите“

Мариан Николов от Мариан Николов
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Чете се за: 04:22 мин.
Спорт
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Тимът на Силвио Балдини спечели с 1:0 в Крит и удържа победата въпреки червения картон на Реджани през второто полувреме

Италия надделя над Гърция в контрола, Еспозито донесе успеха на "адзурите“
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Националният отбор на Италия победи Гърция с 1:0 в приятелска среща, играна на остров Крит. В двубой между два тима, които няма да участват на Световното първенство през 2026 година, „адзурите“ демонстрираха по-добра организация и стигнаха до минималния успех благодарение на попадение на Франческо Пио Еспозито през първата част.

Още от началните минути селекцията на Силвио Балдини наложи контрол върху събитията на терена. В четвъртата минута Екхатор получи добра възможност след пробив в дълбочина, но не успя да намери очертанията на вратата. Италианците продължиха да атакуват активно и постепенно притиснаха домакините в собствената им половина.

Логичното се случи в 18-ата минута. След поредна добра комбинация по оста Екхатор – Еспозито нападателят на Италия получи топката с гръб към вратата, овладя, обърна се и стреля по диагонала. Топката рикошира леко в гръцки защитник и излъга вратаря Одисеас Влаходимос за 1:0.

Попадението бе пето за Еспозито в деветия му мач с националната фланелка. Нападателят продължи да бъде най-опасният футболист на терена и в 37-ата минута отново се озова очи в очи с Влаходимос, но този път стражът на домакините реагира отлично.

Гърците трудно намираха път към вратата на Джанлуиджи Донарума. Един от малкото им удари преди почивката дойде от Триантис, чийто изстрел от дистанция премина далеч от целта.

След паузата Италия започна по същия начин и още в 47-ата минута беше близо до второ попадение. Колеошо се включи отлично на далечната греда и стреля от близка дистанция, но напречната греда спаси домакините от нов гол.

Постепенно Гърция успя да изравни играта и започна да поглежда по-смело към вратата на съперника. В 54-ата минута Тзолис отправи опасен удар от около 20 метра, който бе блокиран от италианската отбрана.

Ключовият момент в срещата настъпи в 68-ата минута. Резервата Реджани, който само малко по-рано се беше появил в игра, спря с нарушение откъсващия се Дувикас и главният съдия директно му показа червен картон. Така Италия остана с човек по-малко за повече от двадесет минути.

Численото предимство даде импулс на гърците, които пренесоха играта в половината на съперника. В 84-ата минута домакините бяха на сантиметри от изравняването. Зафейрис се възползва от избита топка пред наказателното поле и стреля мощно с десния крак, но кълбото срещна страничния стълб.

До края футболистите на Иван Йованович организираха истински щурм към италианската врата. Последваха серия центрирания и опасни ситуации в наказателното поле, но защитата на гостите издържа на натиска. В 86-ата минута Влаходимос също трябваше да се намесва след отлична индивидуална акция и удар на Фавасули.

В добавеното време Гърция продължи да атакува настойчиво, но не успя да намери път към гола. След последния съдийски сигнал Италия се поздрави с минимален успех, постигнат благодарение на ранното попадение на Еспозито и солидната игра в защита в заключителните минути.

За „адзурите“ това бе положителен завършек на юнския цикъл от контроли, докато Гърция може да съжалява за пропуснатите възможности през второто полувреме, когато игра с човек повече и беше много близо до изравнително попадение.

#Национален отбор на Гърция по футбол #Национален отбор на Италия по футбол

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