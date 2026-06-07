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Канада остана без Моиз Бомбито за световното първенство

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Спорт
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Основният централен защитник на "кленовите листа“ не е напълно възстановен след счупването на крака си и отпада от състава на Джеси Марш

Канада остана без Моиз Бомбито за световното първенство
Снимка: БГНЕС
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Националният отбор на Канада получи сериозен удар дни преди началото на световното първенство, след като стана ясно, че централният защитник Моиз Бомбито няма да вземе участие в турнира.

Футболистът на френския Ница все още не е успял да се възстанови напълно след тежката контузия, която получи през октомври 2025 година, когато счупи крака си. Въпреки че се завърна към тренировките и записа игрови минути в контролите преди Мондиала, защитникът два пъти се оплака от болки в крака.

Бомбито игра само по 30 минути в проверките срещу Узбекистан и Върмонт Грийн, като при първия двубой дори напусна терена с видим дискомфорт. От канадската федерация уточниха, че не става въпрос за нова травма, а за последствия от операцията и продължаващия възстановителен процес.

Селекционерът Джеси Марш и медицинският щаб са предпочели да не рискуват здравето на футболиста и са взели решение той да бъде изваден от окончателния състав за световното първенство.

Сред вариантите за негов заместник е защитникът на Ванкувър Уайткепс Ралф Призо, който остана с отбора след началото на лагера и е оставил добри впечатления в контролите. Като вероятни титуляри в центъра на отбраната се разглеждат още Люк де Фужерол, Джоел Уотърман и Алфи Джоунс.

Проблемите с контузии продължават да съпътстват канадския тим. Голямата звезда Алфонсо Дейвис все още се възстановява от травма на бедрото и участието му в първия мач на Мондиала остава под въпрос. Несигурно е и състоянието на Али Ахмед, докато Марсело Флорес окончателно отпадна от сметките след скъсани кръстни връзки в края на май.

#Моиз Бомбито #Мондиал 2026 #национален отбор на Канада по футбол

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