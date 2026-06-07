Канада остана без Моиз Бомбито за световното първенство

Националният отбор на Канада получи сериозен удар дни преди началото на световното първенство, след като стана ясно, че централният защитник Моиз Бомбито няма да вземе участие в турнира.

Футболистът на френския Ница все още не е успял да се възстанови напълно след тежката контузия, която получи през октомври 2025 година, когато счупи крака си. Въпреки че се завърна към тренировките и записа игрови минути в контролите преди Мондиала, защитникът два пъти се оплака от болки в крака.

Бомбито игра само по 30 минути в проверките срещу Узбекистан и Върмонт Грийн, като при първия двубой дори напусна терена с видим дискомфорт. От канадската федерация уточниха, че не става въпрос за нова травма, а за последствия от операцията и продължаващия възстановителен процес.

Селекционерът Джеси Марш и медицинският щаб са предпочели да не рискуват здравето на футболиста и са взели решение той да бъде изваден от окончателния състав за световното първенство.

Сред вариантите за негов заместник е защитникът на Ванкувър Уайткепс Ралф Призо, който остана с отбора след началото на лагера и е оставил добри впечатления в контролите. Като вероятни титуляри в центъра на отбраната се разглеждат още Люк де Фужерол, Джоел Уотърман и Алфи Джоунс.

Проблемите с контузии продължават да съпътстват канадския тим. Голямата звезда Алфонсо Дейвис все още се възстановява от травма на бедрото и участието му в първия мач на Мондиала остава под въпрос. Несигурно е и състоянието на Али Ахмед, докато Марсело Флорес окончателно отпадна от сметките след скъсани кръстни връзки в края на май.