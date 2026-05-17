Ива Иванова и Ивайло Вълев триумфираха в Маратона на приятелството в Плевен

Ива Иванова и Ивайло Вълев спечелиха класическата дистанция от 42,195 км в 12-ото издание на Маратона на приятелството в Плевен, който се проведе по улиците на града и събра над хиляда участници.

При жените Иванова, която е от Плевен и работи като полицай, триумфира с време 3:53:54 часа при дебютното си участие на тази дистанция. Тя сподели, че се е чувствала отлично по трасето и вече планира участие и догодина с амбиция за още по-добро представяне.

При мъжете победата бе за Ивайло Вълев, който финишира за 2:53:47 часа. Това е четвърти успех за него в маратона, като има и още шест победи на по-къси дистанции в предишните издания. Втори завърши Евън Фокс от САЩ, а трети – германецът Щефен Вебер.

В полумаратона на 21,1 км при мъжете първи финишира Николай Ефремов, следван от Друми Друмев и Даниел Горанов. При жените най-бърза бе Мария Михайлова, пред Людмила Евстатиева и Виктория Данчева.

На дистанцията от 10,55 км победители станаха Петър Драгнев и Десислава Цветанова, а в щафетата 2 по 10,55 км триумфира тимът на СК "Три плей“.

Силно участие имаше и при най-малките, като в детските бягания се включиха 550 деца. По трасето преминаха и хора с увреждания, което отново подчерта социалния характер на събитието.

Маратонът в Плевен се проведе и с благотворителна кауза - събиране на средства за стипендия на студент по медицина, като за поредна година съчета спорта с обществена значимост.