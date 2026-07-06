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Съмър Макинтош подобри световния рекорд с впечатляваща победа на 200 м бътерфлай

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Спорт
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Това се случи на квалификациите на Канада за Пантихоокеанското първенство

Съмър Макинтош подобри световния рекорд с впечатляваща победа на 200 м бътерфлай
Снимка: БТА
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Съмър Макинтош подобри пореден световен рекорд в плуването с впечатляваща победа на 200 метра бътерфлай на квалификациите на Канада за Пантихоокеанското първенство.

Олимпийската и световна шампионка записа време от 2:01,65 минути на финала в Монреал, оставяйки в историята дългогодишния рекорд на Цзъгъ Лю (2:01,81) на Националните игри на Китай през октомври 2009 година. Рекордът на Лю беше поставен месеци преди полиуретановите костюми да бъдат забранени и се смяташе за един от най-трудните за чупене.

19-годишната Макинтош стана втората жена, която подобри 2:02,00 на миналогодишното световно първенство и сега притежава пет от шестте най-бързи времена в дисциплината.

„Както виждате емоциите ми, това означава абсолютно всичко. Като дете, това е единственият световен рекорд, който си мислех, че никога няма да счупя, и да го направя тази вечер е наистина специално пред домашна публика. Това означава абсолютно всичко за мен и в момента съм в шок“, каза канадката, цитирана от агенция Ройтерс.

Макинтош вече държи световни рекорди в четири дисциплини, след като спечели 200 и 400 метра съчетано и 400 метра свободен стил на миналогодишните канадски квалификации.

С три олимпийски златни медала от Игрите в Париж 2026 и осем на световни първенства от 2022-а насам, Макинтош се превърна в една от най-големите звезди в женското плуване.

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#Съмър Макинтош

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