След акция край Сливен: Дрон засне камиони в нарушение на АМ "Тракия", три тира са спрени от движение (СНИМКИ)

Три полуремаркета са спрени от движение заради опасна техническа неизправност на гумите при специализирана полицейска операция на автомагистрала "Тракия". Акцията се проведе днес в участъка, контролиран от ОД на МВР - Сливен, като основният фокус е бил върху тежкотоварните камиони с маса над 12 тона.

Общо в рамките на деня са проверени 47 превозни средства, съобщиха от областната дирекция на полицията. Контролът е започнал в 10:00 часа на 265-ия километър от автомагистралата по метода на широкообхватния контрол. В проверките са участвали екипи на "Пътна полиция" и "Охранителна полиция", съвместно с инспектори от областния отдел на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" в Сливен.

Освен за техническото състояние на машините, шофьорите са тествани за употреба на алкохол и наркотици, като са проверявани още за правоспособност, изрядни документи и валидна застраховка "Гражданска отговорност". При инспекцията са засечени и шест случая на значителна техническа неизправност, за които на място са наложени административни санкции.

В акцията се е включил и служител със специализиран дрон от сектор "Научно-техническа лаборатория" към ОД на МВР - Сливен. С помощта на въздушното наблюдение се следи за неправилно изпреварване, каране в аварийната лента, агресивно поведение на пътя и други сериозни нарушения. В този сектор на магистралата е в сила забрана за изпреварване от товарни автомобили в часовия интервал от 07:00 до 19:00 часа.

снимки: ОД на МВР - Сливен

Благодарение на дрона са засечени двама водачи, нарушили това ограничение, които веднага са били спрени и глобени. По време на засиления контрол на пътя са връчени 11 електронни фиша за превишена скорост и един акт. Два от фишовете са платени веднага на място чрез ПОС-терминал, с каквито са оборудвани патрулните автомобили.