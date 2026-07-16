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След акция край Сливен: Дрон засне камиони в нарушение на АМ "Тракия", три тира са спрени от движение (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
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акция сливен дрон засне камиони нарушение тракия три тира спрени движение снимки
Снимка: МВР-Сливен

Три полуремаркета са спрени от движение заради опасна техническа неизправност на гумите при специализирана полицейска операция на автомагистрала "Тракия". Акцията се проведе днес в участъка, контролиран от ОД на МВР - Сливен, като основният фокус е бил върху тежкотоварните камиони с маса над 12 тона.

Общо в рамките на деня са проверени 47 превозни средства, съобщиха от областната дирекция на полицията. Контролът е започнал в 10:00 часа на 265-ия километър от автомагистралата по метода на широкообхватния контрол. В проверките са участвали екипи на "Пътна полиция" и "Охранителна полиция", съвместно с инспектори от областния отдел на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" в Сливен.

Освен за техническото състояние на машините, шофьорите са тествани за употреба на алкохол и наркотици, като са проверявани още за правоспособност, изрядни документи и валидна застраховка "Гражданска отговорност". При инспекцията са засечени и шест случая на значителна техническа неизправност, за които на място са наложени административни санкции.

В акцията се е включил и служител със специализиран дрон от сектор "Научно-техническа лаборатория" към ОД на МВР - Сливен. С помощта на въздушното наблюдение се следи за неправилно изпреварване, каране в аварийната лента, агресивно поведение на пътя и други сериозни нарушения. В този сектор на магистралата е в сила забрана за изпреварване от товарни автомобили в часовия интервал от 07:00 до 19:00 часа.

снимки: ОД на МВР - Сливен

Благодарение на дрона са засечени двама водачи, нарушили това ограничение, които веднага са били спрени и глобени. По време на засиления контрол на пътя са връчени 11 електронни фиша за превишена скорост и един акт. Два от фишовете са платени веднага на място чрез ПОС-терминал, с каквито са оборудвани патрулните автомобили.

#ОДМВР-Сливен #движение на камиони # АМ "Тракия" #контрол на пътното движение #дрон

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