Русия обмисля внос на гориво и субсидирането му, твърди Ройтерс. Причината са прекъсванията в доставките на бензин и дизел заради украинските удари по петролните рафинерии.

Град Севастопол в анексирания от Москва Крим е ограничил работното време на обществения транспорт, магазините, кафенетата и уличното осветление.

Президентът Володимир Зеленски няма да участва в Конференцията за възстановяването на Украйна, която ще се проведе тази седмица в Полша. Решението идва в момент на нарастващо напрежение между двете съседни държави, предизвикано от спорове около ролята на Украинската въстаническа армия по време на Втората световна война.

След руски удар по родния град на украинския лидер Кривой рог, Зеленски настоя международната общност да окаже по-голям натиск срещу Русия, за да седне Москва на масата за преговори. При атаката загинаха трима души, а 23 са ранени.

В същото време Кремъл обяви, че е готов да възобнови преговорите. Руският първи дипломат Сергей Лавров подчерта, че Москва не е променяла исканията си към Киев, които включват изтеглянето на украинските сили от всички райони на Донбас, контролирани от Украйна. Президентът Владимир Путин обаче заяви, че няма основа за преговори със Зеленски предвид украинските удари срещу граждански цели.