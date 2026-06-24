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Проблем в комуникационната система спря влаковете в цяла Германия

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Движението постепенно се възобновява

Проблем в комуникационната система спря влаковете в цяла Германия
Снимка: БТА

Германският железопътен оператор „Дойче Бан“ Deutsche Bahn започна постепенно възстановяване на железопътните превози, след като прекъсване в комуникационната система късно снощи доведе до спиране на движението в цяла Германия.

Причината за прекъсването снощи не беше ясна, но вече е установена и служителите работят по отстраняването на проблема, съобщиха от компанията, без да дадат повече подробности.

Регионалните и крайградските железопътни оператори, управлявани от „Дойче Бан“, съобщиха в „Екс“ (X), че движението постепенно се възобновява, но е вероятно и тази сутрин да има значителни закъснения и отменени влакове.

Смущенията са засегнали цифровата радиосистема, използвана за железопътни операции и комуникации в цялата мрежа на компанията, включително и цялата мрежа на берлинската услуга "Ес-Бан" (S-Bahn).

Засегнати бяха и частни оператори като „Метроном“ Metronom Eisenbahngesellschaft, която обслужва регионални пътнически превози в Северна Германия.


#железопътни превози #Дойче Бан #Германия

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