Проблем в комуникационната система спря влаковете в цяла Германия

Германският железопътен оператор „Дойче Бан“ Deutsche Bahn започна постепенно възстановяване на железопътните превози, след като прекъсване в комуникационната система късно снощи доведе до спиране на движението в цяла Германия.

Причината за прекъсването снощи не беше ясна, но вече е установена и служителите работят по отстраняването на проблема, съобщиха от компанията, без да дадат повече подробности.

Регионалните и крайградските железопътни оператори, управлявани от „Дойче Бан“, съобщиха в „Екс“ (X), че движението постепенно се възобновява, но е вероятно и тази сутрин да има значителни закъснения и отменени влакове.

Смущенията са засегнали цифровата радиосистема, използвана за железопътни операции и комуникации в цялата мрежа на компанията, включително и цялата мрежа на берлинската услуга "Ес-Бан" (S-Bahn).

Засегнати бяха и частни оператори като „Метроном“ Metronom Eisenbahngesellschaft, която обслужва регионални пътнически превози в Северна Германия.





