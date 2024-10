Мисия на ЕКА ще търси подходящи за живот екзопланети

Има ли други подходящи за живот планети във Вселената? В края на 2026 г. телескопът ПЛАТО ще се отправи на мисия в търсене на Земи, определяйки с безпрецедентна точност размера, масата и възрастта на екзопланетите, предаде АФП.

След откриването на първата екзопланета 51-Pegasi-b през 1995 г. са идентифицирани около 5700 планети извън нашата Слънчева система, като списъкът продължава да се увеличава.

Учените искат да знаят повече за тези планети, за да разберат дали някоя от тях се намира в "обитаема" зона, т.е. на такова разстояние от звездата си, че на повърхността ѝ да може да има вода в течно състояние - съществено условие за появата на живот.

Целта на проекта ПЛАТО е да открие екзопланети от типа на Земята, които обикалят около близки ярки звезди, подобни на Слънцето, определяйки размера им с точност до 3%, масата им с точност до над 10% и възрастта им с точност до 10%.

Космическият телескоп, който в момента е в процес на изграждане, трябва да бъде изстрелян през декември 2026 г. Той ще бъде разположен на 1,5 милиона километра от Земята, в точката Лагранж L2 - много стабилна от гравитационна и топлинна гледна точка зона. В нея вече работи и мощният космически телескоп "Джеймс Уеб".

Оттам с помощта на 26 камери ПЛАТО ще наблюдава много голяма част от небето в южното полукълбо - 200 000 звезди, разположени на около 1000 светлинни години, които ще снима на всеки 25 секунди в продължение на две години.

"Това е все едно да насочиш лазер към песъчинка на километър разстояние, без да мърдаш в продължение на месеци", каза Катрин Фогел, ръководител на програмата в Талес Аления Спейс (Thales Alenia Space), която изгражда телескопа заедно с германската компания OHB и швейцарската Beyond Gravity, по време на посещение на пресата в нейните съоръжения в Кан, Франция.

Целта е да бъдат открити незначителни промени в светимостта на звездите. Тези явления, известни като транзити, са знак, че пред звездата преминава планета, която временно намалява интензивността на светенето ѝ. Тези наблюдения ще позволят да се определи колко време е необходимо на една планета да обиколи своята звезда, както и нейните наклон и размери.

