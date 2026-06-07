Алжир гласува доверие на Владимир Петкович до 2028 година

Алжирската футболна федерация удължи договора на националния селекционер Владимир Петкович и неговия щаб до 2028 година. Решението идва броени дни преди началото на световното първенство в Северна Америка и е знак за доверието към работата на специалиста, който преобрази представянето на националния тим през последните две години.

Предишният контракт на босненеца изтичаше непосредствено след Мондиал 2026, но ръководството на федерацията предпочете да осигури дългосрочна стабилност на националния отбор. От централата определиха новото споразумение като израз на „увереност и доверие в свършената работа“.

Петкович пое Алжир през февруари 2024 година и бързо върна отбора сред водещите сили на африканския футбол. Под негово ръководство "пустинните лисици“ записаха 21 победи, четири равенства и едва три загуби в 28 срещи, като си осигуриха участие на световното първенство след пропуснатите издания през 2018 и 2022 година.

Сред успехите на специалиста е и достигането до четвъртфиналите на Купата на африканските нации през 2025 година. Това бе сериозен напредък за отбора след две поредни отпадания още в груповата фаза на турнира.

В периода на управление на Петкович Алжир се изкачи от 43-то до 28-мо място в световната ранглиста на ФИФА, а на континентално ниво напредна от седма до четвърта позиция сред африканските национални отбори.

Алжир ще започне участието си на световното първенство в група J с двубой срещу Аржентина на 17 юни. След това африканците ще премерят сили с Йордания и Австрия в битката за място в елиминационната фаза на турнира.