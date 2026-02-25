БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Андрей Янкулов за Теодора Георгиева: Поредният тежък удар...
Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска уволнението ѝ

Десислава Апостолова
По света
Европейската прокуратура намира българския европейски прокурор Теодора Георгиева за виновна. Срещу нея беше образувано дисциплинарно производство заради действията ѝ по делото за разширяването на българското газохранилище "Чирен". Георгиева беше и временно отстранена от длъжност. Тя е обвинена в сериозно нарушение и не е изключено да бъде освободена от длъжността европейски прокурор.

Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши е информирала европейските институции за становището на Комисията в дисциплинарното производство срещу българския европейски прокурор. Според Регламента за европейския прокурор само Съдът на Европейския съюз може да освободи европейски прокурор за сериозно нарушение.

Това може да стане по искане на Европейския парламент, Съвета или Комисията. Поради тази причина, преди да вземе решение за прилагане на по-лека санкция, Европейската прокуратура трябва да даде възможност на тези институции да решат дали считат за уместно да поискат освобождаване от длъжност на въпросния европейски прокурор.

От Европейската прокуратура в Люксембург съобщиха, че българският европейски прокурор остава временно отстранена от длъжност, докато компетентните институции не вземат окончателно решение, като възнаграждението й се удържа в съответствие с условията, определени в правилника на прокуратурата.

# Европейска прокуратура #европрокуратура #Теодора Георгиева #Лаура Кьовеши

