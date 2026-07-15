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Делото за източване на пари по "Театралната афера" започна в Пловдив

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мариела Хубинова
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Бившият директор на Родопския театър призна вината си и поиска съкратено производство

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Делото за източване на милиони левове от бюджетите на културни институции в Смолян и Разград започна в Окръжен съд - Пловдив с разпоредително заседание. Бившият директор на Родопския театър Румен Бечев призна вината си и поиска съкратено производство. Левон Манукян, който ръководеше Театрално-музикалния и филхармоничен център в Разград вече е получил акт от финансовата инспекция за над 1,3 млн. лева.

Т.нар. "Театрална афера" гръмна през есента на 2024 г. Съдът отхвърли искания на защитата за преместване на процеса в София и за промяна на мерките за неотклонение.

Директорите на двата театъра са сключвали фиктивни договори на обща стойност над 3,5 млн. лева, с които според прокуратурата са ощетили държавата. Първоначално схемата била реализирана в Родопския театър – „Николай Хайтов“ в Смолян, където били назначени 50 души на фиктивни договори. Повечето от хората са от Перник и София. След като изтеглели парите от сметките си те ги предавали на инициатора на схемата Петко Писков. През следващия месец септември в театъра в Разград са назначини други 63-ма.

Галин Гавраилов, Окръжна прокуратура - Пловдив: "Ако стандартните служители в театъра, включително директорите, са получавали възнаграждениея от порядъка на 1000 - 1500, директорите до 2800 лева, тези фиктивни служители са получавали месечни възнаграждения от порядъка на 2800 - 2900 - 3000 лева, т.е. по-високи. Всъщност големият сбор от пари, който са получили, идва от допълнителните възнаграждения."

Сумите са достигали до 10 000 - 15 000 лева на човек. Двамата директори са обвинени като извършители на длъжностно престъпление в особено големи разбери. Защитникът на Румен Бечев призна обстоятелствата по обвинителния акт и неговото участие в схемата.

Николай Гунев, адвокат на Румен Бечев: "Така сме обсъдили с господин Бечев и той е преценил по този ред здравословното му състояние е влошено, но той се ходи на регулярни изследвания и на този етап може да участва регулярно в производството."

Като организатор на групата от прокуратурата посочват IT специалиста Петко Писков. Според защитата му има редица процесуални пропуски.

Славейко Серафимов, адвокат на Петър Писков: "Нито един свидетел няма, нито една експертиза към този момент, която да покаже каквото и да е било отношение на Петко Писков към извършеното. Абсолютно нищо и това го има в обвинителния акт. Някак си конструктивно прокуратурата е подходила и си прави някакви собствени изводи."

По „Театралната афера“ обвиняемите са осем. Според държавното обвинение четирима от групата са участвали в ОПГ и пране на пари.

#театралната афера #дело

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