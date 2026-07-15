Зачестяват нарушенията с автомобили към дивите плажове край Синеморец

Зачестяват сигналите за кемпери или автомобили, които се опитват да стигнат до дивите плажове около Синеморец по горски пътища. По Закона за защитените територии това е абсолютно забранено, както и паленето на огън.

От Община Царево заявиха, че в Защитена местност "Устието на река Велека" и Защитена местност "Силистар", включително на плаж Липите е забранен достъпа за моторни превозни средства. От местната администрация призовават посетителите да спазват ограниченията с цел опазване на природата в района.