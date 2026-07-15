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Зачестяват нарушенията с автомобили към дивите плажове край Синеморец

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Зачестяват нарушенията с автомобили към дивите плажове край Синеморец
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Зачестяват сигналите за кемпери или автомобили, които се опитват да стигнат до дивите плажове около Синеморец по горски пътища. По Закона за защитените територии това е абсолютно забранено, както и паленето на огън.

От Община Царево заявиха, че в Защитена местност "Устието на река Велека" и Защитена местност "Силистар", включително на плаж Липите е забранен достъпа за моторни превозни средства. От местната администрация призовават посетителите да спазват ограниченията с цел опазване на природата в района.

#диви плажове # Синеморец #нарушители

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