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Издирваният 6 денонощия бизнесмен от Павликени - "нещо му е дотегнало и е решил да се откъсне"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
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полицията издирва собственик голям хлебозавод павликени
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Бизнесменът Димитър Георгиев се появи след близо седмица в неизвестност.

Бизнесменът от Павликени, който близо седмица беше в неизвестност, се е прибрал невредим при семейството си снощи. От 8 юли полиция, жандармерия, водолази и стотици доброволци издирваха 54-годишния мъж.

инж. Емануил Манолов, кмет на Община Павликени: "Тази сутрин ми звънна рано заместващият началник на МВР и ми съобщи, че г-н Георгиев е намерен. Сам се е появил. При напрежение, с проблеми във фирмата, нещо му е дотегнало и е решил да се откъсне временно. Ще изчакам ден-два и ще се чуя и видя с г-н Георгиев. Ние сме приятели. Все си мисля, че семейството е имало някакви насоки и някакви съмнения, които би трябвало да насочат органите на реда. Наистина няколко дни- стотици хора на терен."

#изчезнал бизнесмен #Павликени

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