В неизвестност: Полиция и доброволци издирват 54-годишния собственик на хлебозавод в Павликени

Полиция и доброволци издирват собственика на голям хлебозавод от Павликени. Димитър Георгиев е в неизвестност от вчера сутринта. За последно е засечен от охранителни камери да върви пеш към гориста местност в района на предприятието. Утре се очаква в издирването да се включат и водолази, а от общината призоваха за помощ още доброволци.

В сряда сутринта 54-годишният Димитър Георгиев паркирал колата си на паркинга на хлебозавода, оставил ключовете и тръгнал пеша към гориста местност, след което следите му се губят.

Димитринка Асенова: "На камерата комшията ми каза, че той е тръгнал сам с ръце в джобовете, после не се вижда нищо."

Полицията и доброволци вече няколко пъти са обходили района, но следа от бизнесмена няма.

Цветомир, доброволец: "Периметърът е голям, има нужда от хора." Светослав Стефанов, доброволец: "Имаме нужда от дронове, за да можем да проследим всички неща от въздуха. Растителността е висока в момента."

Според полицията не става въпрос за отвличане.

старши комисар Марин Маринов, директор на ОД на МВР - Велико Търново: "Няма никакви данни за насилие и отвличане, категорично. Утре са планирани много мащабни действия на района – водолази, жандармерия, дронове и много техника, така че се надяваме да има резултат."

Издирването продължава сутринта. Сборният пункт е в 8.30 часа пред общината, като доброволците трябва да бъдат с подходящо облекло и обувки.