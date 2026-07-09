Изложба разказва как Гладстон застана на страната на българите през 1876 г.

„Гладстон и британският народ, който той представлява, избират принципа пред удобството – и помагат българският въпрос да се превърне във въпрос на европейска съвест“, подчерта посланикът на Великобритания в България Натаниел Копси на изложбата „Два лъва, една кауза“ във Велико Търново.

Британското посолство откри експозицията в Музей „Възраждане и Учредително събрание“ в старата столица. Тя е посветена на 150-годишнината от Априлското въстание и ролята на британския държавник Уилям Гладстон за международната подкрепа към българската кауза.

„През 1876 г. британското общество е разделено. Едните избраха националния интерес и статуквото. Но ние, българите, ще запомним другите, които избраха истината и морала - и застанаха на страната на въстаналите и страдащите българи“, каза на откриването журналистът от БНТ Бойко Василев.

Изложбата „Два лъва, една кауза“ е част от национално турне, което започна в София, премина през Копривщица, гостува сега във Велико Търново, а през следващите месеци ще бъде представена и в Русе и Варна.

Чрез редки архивни материали, интерактивно съдържание и въздействащ разказ експозицията проследява как силата на общественото мнение и свободното слово допринасят за промяната на хода на историята и поставят основите на трайното приятелство между България и Обединеното кралство.