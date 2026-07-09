Близкият изток пламна отново: В Иран погребват аятолах Али Хаменей

Не стихва размяната на удари между Съединените щати и Иран. Американските сили са поразили над 90 цели на иранска територия, като за първи път от началото на войната, на прицел е била и североизточната част на страната. В отговор Революционната гвардия изстреля ракети срещу американски бази в Персийския залив. Новата ескалация идва след обявения от Доналд Тръмп край на примирието с Иран. А на фона на обстрела, в Машхед – родния град на покойния ирански лидер аятолах Али Хаменей, тече последният ден от погребението му.

Стотици хиляди по улиците на Машхад. В шестия и последен ден от траурната процесия, Иран се сбогува с аятолах Али Хаменей. Управлявалият в продължение на 36-години проповедник беше убит в края на февруари – още в първия ден от началото на американско-израелските удари. Процесията премина през 6 града в Иран и Ирак, но никъде, включително и днес в Машхад, не беше забелязан наследникът му – Моджтаба Хаменей. Твърди се, че той е бил тежко ранен при ударите. И никой от хората на улицата не е изненадан, че обявеното за 60 дни примирие издържа едва три седмици.

Али Миршекар, проповедник от Голестан: "Истината е, че никой не обясни подробно защо беше сключена сделка със Съединените щати и какво съдържаше тя. Те ясно ни показаха, че не желаят да водят преговори. Каквото и да се споразумеем, Тръмп може после да направи като с ядрената сделка и просто да каже – край."

От малките часове на нощта, до изгрев слънце - американските сили са нанесли над 90 удара по военни цели на иранска територия. Щети има и по две ключови железопътни линии и няколко моста. Удар е нанесен и в близост до АЕЦ "Бушер".

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Всеки път, когато ни ударят, ще ги ударим 20 пъти. И го направихме снощи. Това беше отмъщение за снощи."

Доналд Тръмп остави вратата открехната и за подновяване на преговорите:

"Обадиха се. Толкова много искат да сключат сделка. Просто не знам дали са достойни да сключат сделката. Не знам дали ще я спазят. Това е проблемът. Честно казано, те са малко побъркани!"

Не закъсня иранският отговор – Революционната гвардия атакува американски бази в Кувейт, Катар, Бахрейн и Йордания.

Мохамед Галибаф, председател на иранския парламент: "Американците не се научиха, че тормозът и неспазването на обещания си имат цена. Нека бъда ясен: ако удариш, ще получиш удар."

Галибаф допълни и че Ормузкият проток ще отвори тогава, когато Иран реши, а не под натиска на Съединените щати. Ключовият за петрола морски маршрут остава ябълката на раздора между Вашингтон и Техеран. Иранската страна настоява да се плава само по определен от тях маршрут.

снимки: БТА

В същото време Съединените щати и съюзниците им предлагат алтернативен път – много по-близо до бреговете на Оман. Хаосът във водите е подхранван и от неяснотата колко и къде са разположени морски мини в протока.