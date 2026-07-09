В защита на децата в интернет: Предлагат забрана на социални мрежи за деца под 16 години

Забрана на социалните мрежи за деца до 16 години и ограничение за ползването им докато навършат пълнолетие. Това предлагат от ГЕРБ-СДС. Предвиждат се и глоби.

Новите правила целят по-голяма защита на децата в онлайн пространството.

Костадин Ангелов, ГЕРБ-СДС: "За съжаление все още живеем с правила, които са писани за свят без смартфони, без социални мрежи и без алгоритми. Интернет обаче не е детска площадка. Днес едно дете може да види насилие, самонараняване склоняване към различни предизвикателства, които са опасни за здравето преди да се е научило да чете."

Законопроектът предвижда създаване на мобилно приложение, което да верифицира възрастта - т.нар. "дигитален портфейл".

Костадин Ангелов, ГЕРБ-СДС: "Детето няма да може да излъже системата, защото ще се извършва проверка на възрастта независимо дали се влиза и какъв е IP адреса, дали е включена виртуална частна мрежа." Божидар Божанов, ДБ: “Ние го подкрепихме. Защото диагнозата е вярна. Проблем със социалните мрежи има. Ние споделихме, че имаме собствени предложения за ограничаване на пристрастяващите елементи от дизайна на социалните мрежи. И сме внесли законопроект за цифров портфейл още преди две седмици.” Георги Георгиев, “Възраждане”: "За социалните мрежи текстовете са доста неясни и начинът, по който са написани, могат да бъдат заобиколени. Тоест, в момента се предлагат едни мъртвородени текстове, които няма да свършат работа."

А психолози отчитат както рискове от пълната забрана, така и нужда от баланс.

Николета Казакова, психолог: “Аз лично се натъквам все по-често на ученици с много ниска самооценка и тя е продиктувана точно от тези видеа, които имат едни нереалистични образи. Онлайн тормоза е нещо, което все по-често навлиза. Приемливо е да научим учениците да ги използват безопасно, защото когато отнемеш нещо особено на подрастващо дете, всъщност ти трябва да му предложиш една реална алтернатива.” Биляна Колева, родител: “Много дълго време ги използваха и вече са изградили някакъв навик и сега ще е много, много трудно. Иначе е много добро като идея .” Атанас: “Няма да има очаквания ефект, защото всичко ще се заобиколи.”

Предстои предложенията да бъдат разгледани от Народното събрание.