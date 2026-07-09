ГЕРБ предлагат да се забрани достъпът до социални мрежи за лица до 16 години

ГЕРБ-СДС предлагат да се ограничи достъпът до социални мрежи за лица под 16 години. А над 16 години, до навършване на пълнолетие, младежите няма да могат да използват социалните платформи от 23:00 до 06:00 часа.

Костадин Ангелов, ГЕРБ-СДС: „Всички знаем, че те са опасни. Все още живеем с правила, които са писани за свят без смартфони и социални мрежи. Защо този закон е важен? Преди години се притеснявахме за децата на улицата, а сега се притесняваме какво ще им се случи в TikTok, Instagram и Facebook. Днес едно дете може да види насилие, преди да се е научило да чете."

От медицинска гледна точка наблюдаваме тревожност, депресия, онлайн страх дали ще бъдат харесани и дали ще получат одобрение, допълни Ангелов.

Законопроектът предвижда създаването на мобилно приложение, което да доказва възрастта – т.нар. дигитален портфейл. Всяко дете, което иска да създаде профил в социална мрежа, трябва да има инсталирано приложението и няма да може да лъже социалната мрежа, че има 18 години, заяви депутатът от ГЕРБ-СДС.

Костадин Ангелов, ГЕРБ-СДС: „Държавата ще осигури щит, който ще го пази. Ще се извършва проверка на възрастта. Не искаме война с технологиите.“

За начина, по който младежите ще могат да използват социалните мрежи депутатът от ГЕРБ-СДС коментира: