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ГЕРБ предлагат да се забрани достъпът до социални мрежи за лица до 16 години

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ГЕРБ-СДС предлагат да се ограничи достъпът до социални мрежи за лица под 16 години. А над 16 години, до навършване на пълнолетие, младежите няма да могат да използват социалните платформи от 23:00 до 06:00 часа.

Костадин Ангелов, ГЕРБ-СДС: „Всички знаем, че те са опасни. Все още живеем с правила, които са писани за свят без смартфони и социални мрежи. Защо този закон е важен? Преди години се притеснявахме за децата на улицата, а сега се притесняваме какво ще им се случи в TikTok, Instagram и Facebook. Днес едно дете може да види насилие, преди да се е научило да чете."

От медицинска гледна точка наблюдаваме тревожност, депресия, онлайн страх дали ще бъдат харесани и дали ще получат одобрение, допълни Ангелов.

Законопроектът предвижда създаването на мобилно приложение, което да доказва възрастта – т.нар. дигитален портфейл. Всяко дете, което иска да създаде профил в социална мрежа, трябва да има инсталирано приложението и няма да може да лъже социалната мрежа, че има 18 години, заяви депутатът от ГЕРБ-СДС.

Костадин Ангелов, ГЕРБ-СДС: „Държавата ще осигури щит, който ще го пази. Ще се извършва проверка на възрастта. Не искаме война с технологиите.“

За начина, по който младежите ще могат да използват социалните мрежи депутатът от ГЕРБ-СДС коментира:

Костадин Ангелов, ГЕРБ-СДС: „Всеки един трябва да създаде дигитален портфейл, който ще бъде безплатен. Ако детето използва вашата идентичност, отговорността е ваша. Изключения ще се правят за образователни приложения, които ще бъдат одобрявани от министъра на образованието. Всички профили на потребители, които не могат да докажат възрастта си, няма да могат да използват социални мрежи.“

#забрана на социалните мрежи #Костадин Ангелов # ГЕРБ

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