СГС решава дали да остави в ареста Мартин Карамихайлов

Софийският градски съд решава дали да остави за постоянно в ареста 42-годишния Мартин Карамихайлов, който беше задържан за разпространение на порнографско съдържание с непълнолетни.

Сигналът срещу него беше подаден от родители на ученик от столичното 81-о училище. Там Карамихайлов е работил като охрана три дни. Мъжът е с три присъди, свързани с педофилия, но е бил реабилитиран по-рано от Софийския градски съд. Вместо през 2031 г. това се е случило още миналата година.

Казусът, за който ви разказахме в "По света и у нас", се проверява от Министерството на правосъдието. Името на Карамихайлов нашумя през 2010 г., когато беше задържан в Силистра. В жилището му полицаите откриха множество снимки на голи момчета, част от тях вързани с белезници с насочен пистолет и нож в главата.