БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Отиде си поетесата Надежда Захариева
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

СГС решава дали да остави в ареста Мартин Карамихайлов

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Запази

Той беше задържан за разпространение на порнографско съдържание с непълнолетни

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Софийският градски съд решава дали да остави за постоянно в ареста 42-годишния Мартин Карамихайлов, който беше задържан за разпространение на порнографско съдържание с непълнолетни.

Сигналът срещу него беше подаден от родители на ученик от столичното 81-о училище. Там Карамихайлов е работил като охрана три дни. Мъжът е с три присъди, свързани с педофилия, но е бил реабилитиран по-рано от Софийския градски съд. Вместо през 2031 г. това се е случило още миналата година.

Казусът, за който ви разказахме в "По света и у нас", се проверява от Министерството на правосъдието. Името на Карамихайлов нашумя през 2010 г., когато беше задържан в Силистра. В жилището му полицаите откриха множество снимки на голи момчета, част от тях вързани с белезници с насочен пистолет и нож в главата.

#Мартин Карамихайлов #педофил #мярка за неотклонение

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при рисково раждане на път за болницата в Русе
2
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при...
Гледайте четвъртфинала Франция – Мароко от 23:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте четвъртфинала Франция – Мароко от 23:00 ч. по БНТ 1...
Десислава Атанасова предостави още документи, че не е напускала Турция между 5 и 8 април 2024 г.
4
Десислава Атанасова предостави още документи, че не е напускала...
"Булгаргаз" е използвал 23% от капацитета по договора с "Боташ" през 2025 г.
5
"Булгаргаз" е използвал 23% от капацитета по договора с...
Тръмп обяви края на примирието: САЩ и Иран отново на ръба на война
6
Тръмп обяви края на примирието: САЩ и Иран отново на ръба на война

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
2
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
3
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
4
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
5
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
6
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика

Още от: Сигурност и правосъдие

Мерки срещу инцидентите на пътя: Ограничават тротинетките в опасни участъци
Мерки срещу инцидентите на пътя: Ограничават тротинетките в опасни участъци
Десислава Атанасова предостави още документи, че не е напускала Турция между 5 и 8 април 2024 г. Десислава Атанасова предостави още документи, че не е напускала Турция между 5 и 8 април 2024 г.
6645
Чете се за: 03:10 мин.
МВР влезе в контакт с OFAC заради съмнения за заобикаляне на санкциите по „Магнитски“ МВР влезе в контакт с OFAC заради съмнения за заобикаляне на санкциите по „Магнитски“
Чете се за: 01:17 мин.
Министър Найденов откри новия арест и пробационна служба във Велико Търново Министър Найденов откри новия арест и пробационна служба във Велико Търново
Чете се за: 02:37 мин.
ГД "Национална полиция" получи 204 високотехнологично оборудвани патрулни автомобили ГД "Национална полиция" получи 204 високотехнологично оборудвани патрулни автомобили
Чете се за: 02:07 мин.
ВСС отложи решението за временно отстраняване на градския прокурор Емилия Русинова ВСС отложи решението за временно отстраняване на градския прокурор Емилия Русинова
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Отиде си поетесата Надежда Захариева
Отиде си поетесата Надежда Захариева
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Американските удари срещу Иран: Над 90 цели са били поразени Американските удари срещу Иран: Над 90 цели са били поразени
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Заради дейността на КУБ и Невзоров: Изслушват бивши шефове на ДАНС в парламента Заради дейността на КУБ и Невзоров: Изслушват бивши шефове на ДАНС в парламента
Чете се за: 00:50 мин.
Политика
Светослав Бенчев за конфрикта в Иран: България може да бъде успешен център за търговия с природен газ Светослав Бенчев за конфрикта в Иран: България може да бъде успешен център за търговия с природен газ
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Хванаха шофьор с 3,26 промила алкохол край Руен
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
НА ЖИВО: Парламентът гледа на второ четене промени в Закона за...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Стою Стоев: Ако се докаже, че Десислава Атанасова и Делян Пеевски...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Димитър Петров, ПБ: Промените в Изборния кодекс ги предлагаме, за...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ