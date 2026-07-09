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Медийна реформа в Унгария: Обществените телевизия и радио спряха новините

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Чете се за: 03:20 мин.
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Снимка: БТА
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Вече два дни унгарските обществени радио и телевизия не съобщават новини и са без публицистични предавания. Промяната е временна и е част от реформа на новото правителство на Петер Мадяр. От обществената телевизия се извиниха, че години наред са лъгали и са обслужвали бившия премиер Виктор Орбан, който я използваше за нападки срещу либералните неправителствени организации и Европейския съюз.

"Обществените медии не могат да лъжат. Въпреки това се извиняваме, че сме правили това в продължение на много години. В момента обществените медии са подложени на реформа, за да могат да бъдат независими и достоверни в бъдеще. Излъчването на новини временно се преустановява. Моля, останете с нас!"

Това съобщение на черен фон се появи в ефира на основния канал М1 на унгарската обществена телевизия тази седмица. Програмата беше възстановена след няколко часа, но без новини. Общественото радио Кошут беше изцяло спряно и в честотите му звучеше класическото Барток радио.

Едит Давид, редактор в Радио Кошут: "Всичко изгасна и това беше. Не знаем нищо. Нямаше редакционна среща, не получихме каквато и да било информация. Чакаме."

Серия от закони по времето на 16-годишното управление на консервативния премиер Виктор Орбан ограничиха медиийната свобода в страната и предизвикаха многолюдни протести. Обществените медии бяха поставени под правителствен контрол, частни медии бяха закрити или придобити от близки до Орбан бизнесмени. Новият премиер Петер Мадяр се закани да сложи край на това, което той нарече "фабрика за лъжи". По време на предизборната кампания обществените медии представяха Мадяр като марионетка на Брюксел, приятел на украинския президент Зеленски, лош баща и предател.

Петер Мадяр, министър-председател (28 януари 2025 г.): "Най-малкият ми син веднъж ме попита полу на шега: "Татко, наистина ли си предател?", защото това казваха така наречените обществени медии... Това ме накара да се замисля какво ли преживяват всички онези хора, които нямат друг източник на новини освен тази подла пропаганда."

Унгарците приветстваха новината за спирането на каналите.

Золтан Катона: "Обществените медии се превърнаха изцяло в партийни рупори, финансирани с парите на унгарските данъкоплатци, но излъчващи само посланията на една партия и напълно изопачаващи действителността."

Унгария падна на 74-то място в годишната класация за свободата на медиите на "Репортери без граници" през 2026 г. от 23-то място през 2010 г., когато Орбан пое властта.

#Петер Мадяр #обществено радио и телевизия #обществени медии #Унгария

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