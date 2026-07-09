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Нов метод за спасяване в морето: Демонстрираха как воден дрон може да спасява хора

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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Воден дрон ще може да спасява хора при кризисния ситуации в Царево. Машината във формата на буй, бързо и безопасно, може да се достигне давещ се човек, който след това да бъде изведен до брега. Първата демонстрацията беше направена днес, когато метеорологичната обстановка в Царево се влоши.

В ролята на удавник влезе заместник-кметът на Царево, който за минути беше спасен от автоматизирания спасителен буй, без да се налага екипите да влизат във водата.

Денис Диханов, зам.-кмет на Община Царево: „Дронът има аеродинамична форма, освен това има на няколко места, където може да се хване човек, както по бордовете, така и в самия му центъра. Със сигурност това не е трудно.“

Константин Славов, доброволно формирование Царево: „Дронът се управлява сравнително лесно. Разбира се, има си своите особености. Той издържа на 4-5 бала вълна и очакваме да спасяваме животи“.

Спасителният дрон издържа до 250 кг и свободно може до достигне до 1 км от брега, а след това да се върне сам.

Ст. комисар Николай Николаев, директор на РСПБЗН-Бургас: „Изпробвахме включително това дали може да извади двама човека. Оказа се, че може да бъде ефективен и при двама удавници. Малко по-бавно ще ги извади“.

Машината може да спасява хора при наводнения, каквито вече два пъти опустошаваха Царево.

Марин Киров, кмет на Община Царево: „В труднодостъпни места, където не може да се стигне с лодка, с кола, този дрон може да стигне за много бързо време и да помогне на пострадал човек“.

Дронът развива скорост до 17 км в час, каквито и най-добрият плувец не може да достигне.

#воден дрон #Бургаско

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