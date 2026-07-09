БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Почина певицата Бони Тейлър
Чете се за: 00:55 мин.
Румен Радев: България ще подкрепя Украйна според...
Чете се за: 02:15 мин.
Отиде си поетесата Надежда Захариева
Чете се за: 01:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Спортни новини 09.07.2026 г., 12:25 ч.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Спорт
Запази
Спортни новини 09.07.2026 г., 12:25 ч.
Scroll left Scroll right
Слушай новината
#спортна емисия

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Гледайте четвъртфинала Франция – Мароко от 23:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
2
Гледайте четвъртфинала Франция – Мароко от 23:00 ч. по БНТ 1...
Почина певицата Бони Тейлър
3
Почина певицата Бони Тейлър
Десислава Атанасова предостави още документи, че не е напускала Турция между 5 и 8 април 2024 г.
4
Десислава Атанасова предостави още документи, че не е напускала...
Стою Стоев: Ако се докаже, че Десислава Атанасова и Делян Пеевски са летели заедно до Дубай, тя трябва да подаде оставка
5
Стою Стоев: Ако се докаже, че Десислава Атанасова и Делян Пеевски...
"Булгаргаз" е използвал 23% от капацитета по договора с "Боташ" през 2025 г.
6
"Булгаргаз" е използвал 23% от капацитета по договора с...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
2
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
3
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
4
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
5
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
6
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика

Още от: Спортни предавания

Начален удар - 09.07.2026 г.
Начален удар - 09.07.2026 г.
Спортни новини 08.07.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 08.07.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 07.07.2026 г., 22:10 ч. Спортни новини 07.07.2026 г., 22:10 ч.
Спортни новини 07.07.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 07.07.2026 г., 12:25 ч.
Начален удар - 07.07.2026 г. Начален удар - 07.07.2026 г.
Чете се за: 01:12 мин.
Спортни новини 06.07.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 06.07.2025 г., 12:25 ч.

Водещи новини

Полицията издирва собственик на голям хлебозавод в Павликени
Полицията издирва собственик на голям хлебозавод в Павликени
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Пожар избухна край АМ "Струма" – шофьорите да карат внимателно заради задимяване Пожар избухна край АМ "Струма" – шофьорите да карат внимателно заради задимяване
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Доналд Тръмп: Иран толкова много иска да сключи сделка Доналд Тръмп: Иран толкова много иска да сключи сделка
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Румен Радев: България ще подкрепя Украйна според възможностите си, а тази година възможности няма Румен Радев: България ще подкрепя Украйна според възможностите си, а тази година възможности няма
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
ГЕРБ предлагат да се забрани достъпът до социални мрежи за лица до...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Евелин Банев - Брендо остава в затвора, реши съдът
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Почина певицата Бони Тейлър
Чете се за: 00:55 мин.
По света
БНТ почита паметта на поетесата Надежда Захариева
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ