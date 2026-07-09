Почина певицата Бони Тейлър

Британската певица Бони Тейлър известна с хитове като „Total Eclipse of the Heart“, „Holding on for a Hero“ и „It's a Heartache“, почина на 75-годишна възраст в болница в Португалия.

Новината беше съобщена с кратко изявление на сайта й.

"Семейството и екипът на Бони с дълбока скръб съобщават, че Бони почина внезапно снощи в болница в Португалия вследствие на заболяването, от което се лекуваше."

Тейлър беше приета по спешност в болница във Фаро в началото на май за операция на червата. Тя беше приведена в медицинска кома, от която излезе успешно, ностана в интензивното отделение в лошо състояние.