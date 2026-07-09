БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Почина певицата Бони Тейлър
Чете се за: 00:52 мин.
Румен Радев: България ще подкрепя Украйна според...
Чете се за: 02:15 мин.
Отиде си поетесата Надежда Захариева
Чете се за: 01:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Почина певицата Бони Тейлър

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Запази
Почина певицата Бони Тейлър
Слушай новината

Британската певица Бони Тейлър известна с хитове като „Total Eclipse of the Heart“, „Holding on for a Hero“ и „It's a Heartache“, почина на 75-годишна възраст в болница в Португалия.

Новината беше съобщена с кратко изявление на сайта й.

"Семейството и екипът на Бони с дълбока скръб съобщават, че Бони почина внезапно снощи в болница в Португалия вследствие на заболяването, от което се лекуваше."

Тейлър беше приета по спешност в болница във Фаро в началото на май за операция на червата. Тя беше приведена в медицинска кома, от която излезе успешно, ностана в интензивното отделение в лошо състояние.

#Бони Тейлър #почина

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Гледайте четвъртфинала Франция – Мароко от 23:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
2
Гледайте четвъртфинала Франция – Мароко от 23:00 ч. по БНТ 1...
Десислава Атанасова предостави още документи, че не е напускала Турция между 5 и 8 април 2024 г.
3
Десислава Атанасова предостави още документи, че не е напускала...
"Булгаргаз" е използвал 23% от капацитета по договора с "Боташ" през 2025 г.
4
"Булгаргаз" е използвал 23% от капацитета по договора с...
България започна с поражение последната седмица от Лигата на нациите
5
България започна с поражение последната седмица от Лигата на нациите
Стою Стоев: Ако се докаже, че Десислава Атанасова и Делян Пеевски са летели заедно до Дубай, тя трябва да подаде оставка
6
Стою Стоев: Ако се докаже, че Десислава Атанасова и Делян Пеевски...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
2
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
3
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
4
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
5
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
6
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика

Още от: Европа

Нов температурен рекорд: Юни'2026 оглави класацията за жеги
Нов температурен рекорд: Юни'2026 оглави класацията за жеги
САЩ одобриха продажбата на ракети "Томахоук" на Германия САЩ одобриха продажбата на ракети "Томахоук" на Германия
Чете се за: 01:07 мин.
Рекордна жега в Барселона: Гореща вълна и пожари в Испания Рекордна жега в Барселона: Гореща вълна и пожари в Испания
Чете се за: 00:30 мин.
Марта Кос в Скопие: Еврокомисарят повтори необходимостта от конституционни изменения Марта Кос в Скопие: Еврокомисарят повтори необходимостта от конституционни изменения
Чете се за: 00:37 мин.
След присъдата за злоупотреба: Марин льо Пен започна предизборна кампания във Франция След присъдата за злоупотреба: Марин льо Пен започна предизборна кампания във Франция
Чете се за: 00:47 мин.
Доналд Тръмп заплаши Иран с нов силен удар тази вечер Доналд Тръмп заплаши Иран с нов силен удар тази вечер
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Доналд Тръмп: Иран толкова много иска да сключи сделка
Доналд Тръмп: Иран толкова много иска да сключи сделка
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Румен Радев: България ще подкрепя Украйна според възможностите си, а тази година възможности няма Румен Радев: България ще подкрепя Украйна според възможностите си, а тази година възможности няма
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
ГЕРБ предлагат да се забрани достъпът до социални мрежи за лица до 16 години ГЕРБ предлагат да се забрани достъпът до социални мрежи за лица до 16 години
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Почина певицата Бони Тейлър Почина певицата Бони Тейлър
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Казусът с градския прокурор на София: Следващата седмица трябва да...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
САС потвърди отказа да бъде разгледана жалбата на Евелин Банев -...
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
НА ЖИВО: Парламентът гледа на второ четене промени в Закона за...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Калин Стоянов: Подадох сигнал до и.ф. главен прокурор и Софийската...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ