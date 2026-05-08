Певицата Бони Тейлър се възстановява след спешна операция в Португалия

Британската певица Бони Тейлър - звезда от 80-те години на миналия век, е приета по спешност в болница, където е претърпяла операция и понастоящем се възстановява, предаде Франс прес, позовавайки се на екипа ѝ.

"С голямо съжаление съобщаваме, че Бони беше приета в болница във Фаро, Португалия, където притежава резиденция, за операция по спешност на червата", написа екипът ѝ в съобщение, публикувано на официалния сайт на 74-годишната изпълнителка.

В него се посочва, че "операцията е минала добре" и че певицата, изпяла "Total eclipse of the heart", понастоящем се възстановява, без да се дават повече подробности за здравословното ѝ състояние.

Бони Тейлър, истинското име на която е Гейнър Съливан (по баща Хопкинс), e родена в Уелс, Великобритания. Тя става известна в края на 70-те години на миналия век с хитовото парче "It's a heartache", преди да се превърне в една от водещите фигури на 80-те години с хитове като "Total eclipse of the heart" (1983 г.) и "Holding out for a hero" (1984 г.).

Известна с дрезгавия си глас и русата си "грива", Бони Тейлър носи надеждите на страната си на конкурса "Евровизия" през 2013 г. с песента "Believe in me", където се класира на 19-о място. През 2023 г. тя беше удостоена с Ордена на Британската империя за заслуги към музиката, припомня Франс прес.

