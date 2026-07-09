Казусът с градския прокурор на София: Следващата седмица трябва да бъде разгледан въпроса на Емилия Русинова

На 21 ноември трябва да бъде избран нов състав на Висшия съдебен съвет. Това стана ясно днес от министъра на правосъдието Николай Найденов. Той обясни, че процесът започва на 17 октомври.
Относно отстраняването на Емилия Русинова – ръководител на Софийската градска прокуратура, министърът обясни, че днес изтича срокът по искането му да ѝ бъде дадена възможност да представи своята защитна позиция.
Николай Найденов - министър на правосъдието: „Днес изтича срокът по моето искане да се даде възможност на госпожа Русинова да представи своята защитна позиция. Надявам се през следващата седмица въпросът, който съм поставил, да бъде разгледан. Ще излязат извън срока, но ако следващата седмица се вземе такова решение, не мисля, че това е фатално. Внесъл съм своите доказателствени искания, но законът не ми дава право да изнасям информация от дисциплинарното производство, поради което няма да го наруша. Доколкото разбирам, в дисциплинарния състав ще има промяна.“