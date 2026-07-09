Казусът с градския прокурор на София: Следващата седмица трябва да бъде разгледан въпроса на Емилия Русинова

На 21 ноември трябва да бъде избран нов състав на Висшия съдебен съвет. Това стана ясно днес от министъра на правосъдието Николай Найденов. Той обясни, че процесът започва на 17 октомври.

Относно отстраняването на Емилия Русинова – ръководител на Софийската градска прокуратура, министърът обясни, че днес изтича срокът по искането му да ѝ бъде дадена възможност да представи своята защитна позиция.