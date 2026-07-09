Повишават помощите за хората с увреждания: Защо намирането на работа все още е предизвикателство?

Кабинетът предлага от 1 януари 2027 година месечната помощ за хората с увреждания да достигне 252,51 евро. Това е с близо 30 евро повече от сегашния ѝ максимален размер. Въпреки увеличението хората с увреждания смятат, че сумата остава твърде ниска за достоен живот. Затова мнозина са принудени да работят, но тогава се сблъскват с друг проблем – намирането на работа.

Михаил Тодоров е с детска церебрална парализа. Казва, че за хората с увреждания намирането на работа остава едно от най-големите предизвикателства.

Михаил Тодоров: „Като виждам хората, които са като мен, виждам колко труден понякога е животът им и ги разбирам.“

У нас възможност за работа дават национални и европейски програми, по които хората с увреждания могат да бъдат наемани за срок до две години. През миналата година чрез Бюрото по труда в Благоевград работа са започнали 64 души с трайни увреждания, а от началото на тази година – 15.

Петя Гюрова, директор на Дирекция „Бюро по труда“ – Благоевград: „В българското законодателство са предвидени редица механизми за насърчаване на социалното и трудовото осигуряване на тези лица. Ползвайки тези механизми – защитни, да ги наречем, работодателите са стимулирани да наемат хора с увреждания.“

След края на програмите обаче много от наетите отново остават без работа.

Ива Поповска, ръководител на екип в Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Св. Йоан Рилски“: „След този договор или има ангажимента работодателя да поема всичките разходи самичък, или пък договорът прекъсва и той тъкмо е вече свикнал със средата, приет е от колегите си, в един момент той пак остава на пазара на труда.“

Петя Петрова, психолог: „Няма желание от страна на работодателите да положи допълнителни усилия, за да наеме такъв човек на работа“

От новата учебна година Министерството на образованието и науката ще подпомогне професионалното обучение на младежи с увреждания по Националната програма „Приобщаваща и сигурна образователна среда“, за да могат по-лесно да намерят своето място на пазара на труда.