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Много слънчеви часове, но и валежи в близките дни

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През нощта над по-голямата част от страната облачността ще намалее и ще се изясни. Над източните райони ще остане променлива облачност, а на отделни места все още ще превалява слаб дъжд. Вятърът ще бъде слаб, от запад-северозапад.

Утре ще преобладава слънчево време. В следобедните часове ще се развива купеста облачност, а на отделни места в Източна България и в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще бъде слаб до умерен, от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 26° и 31°, в София – около 26°. Атмосферното налягане ще се повиши и ще бъде малко по-високо от средното за месеца.

По Черноморието облачността ще бъде по-често значителна. Главно следобед на места ще превали дъжд. Преди обяд ще духа до умерен западен вятър, а следобед той ще се ориентира от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 25° и 28°. Температурата на морската вода е 24°–26°, а вълнението ще бъде 1–2 бала.

Над планините ще преобладава слънчево време. Следобед ще се развива купеста облачност и на изолирани места ще превали слаб краткотраен дъжд. Ще духа умерен, а по най-високите части – силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 22°, а на 2000 метра – около 14°.

През почивните дни ще бъде предимно слънчево. В неделя около и следобед, до полунощ, над Западна България ще се развива купесто-дъждовна облачност. На места ще превали и прегърми, като явленията ще бъдат по-интензивни в планините и планинските райони. Температурите ще се повишат и в неделя максималните ще достигнат между 30° и 35°.



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