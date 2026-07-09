Енергийна криза в Русия: Москва забрани износа на дизелово гориво

Русия забрани износа на дизелово гориво. Така Москва се опитва да ограничи последиците от задълбочаващата се криза, предизвикана от украинските атаки срещу енергийната инфраструктура.

Кремъл уточни, че забраната няма да важи за износа на дизел по вече действащи международни споразумения. Тя ще остане в сила до 31 юли. Според вицепремиера Александър Новак мярката ще позволи увеличение на доставките за вътрешния пазар този месец. Новак призна, че ситуацията остава „сложна“ и че проблемите с горивата „предизвикват безпокойство“ сред населението. Основни цели на украинската армия през последните месеци са петролни съоръжения. Атаките доведоха до недостиг на горива и рязко покачване на цените в части от Русия. Президентът Владимир Путин обаче смята, че руската енергийна система е една от най-устойчивите.

Владимир Путин, президент на Русия: "Абсолютно ясно е, че врагът се опитва да навреди на икономиката и най-важното да създаде изнервена ситуация в обществото. Всички разбираме, че тази задача е невъзможна за изпълнение. Устойчивостта на руската енергийна система е много висока, една от най-високите в света.“ Александър Новак, вицепремиер: „Редица петролни рафинерии бяха повредени. В резултат на това обемите на производство на бензин и дизел бяха временно намалени."

Правителството предприе следните мерки за стабилизиране на вътрешния пазар. Увеличихме максимално пропускателната способност на действащите рафинерии, насочихме натрупаните преди това обеми гориво към пазара, съкратихме текущите ремонти, отложихме планираната поддръжка и въведохме пълна забрана за износ на бензин и реактивно гориво.“