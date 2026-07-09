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Демерджиев изпраща в парламента списъка с пътувалите с Пеевски, ДПС сезира прокуратурата

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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Снимка: БТА
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Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че до края на деня ще изпрати в Народното събрание списъка на хората, които са пътували с Делян Пеевски. По-рано днес от ДПС изпратиха сигнал до прокуратурата, в който твърдят, че по нареждане на Демерджиев се заличават следи за неправомерно използване на резервационни данни.

Темата за "полетите на Пеевски" беляза началното на пленарния ден. Първо бившият вътрешен министър и настоящ депутат от ДПС Калин Стоянов обяви, че е изпрати сигнал до прокуратурата, че се заличават следи от неправомерното ползване на резервационни данни. А Хамид Хамид напомни, че още миналия четвъртък Демерджиев обещал да предостави всички документи, които подкрепят твърденията му за полетите.

Хамид Хамид, зам.-председател на ПГ на ДПС: "В момента те падат като хартиени кули и се опровергават от официални документи и на турските власти. Моля ви в качеството на председател, да ми съдействате днешния ден да получим тези документи, защото имаме опасения, че оплетени в своите лъжи, министърът на вътрешните работи, вече прави нещо с тези документи."

Отговорът на вътрешния министър не закъсня.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Подаването на сигнал от Калин Стоянов за мен е индикация за натискане на бутон от страна на Пеевски, който има свободно време и няма други ангажименти нека да му чете сигналите."

Демерджиев допълни, че до края на деня ще изпрати в Народното събрание списъка на хората, които са пътували с Пеевски.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Така че всеки от Вас ще може да прецени, включително и журналистите, кои са тези хора, какви са техните връзки с Пеевски и има ли нещо нездраво в тези връзки. Дали част от тези хора са участвали в процедури по обществени поръчки. Дали някои са ни познати от някои го наричат "делото", други "аферата КТБ".

Коментира и документите, публикувани от конституционния съдия Десислава Атанасова, че от 5 до 8 април 2024 г. е пътувала само до Турция с редовни полети.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Всички тези въпроси, които постави г-жа Атанасова ще намерят своя отговор и то по несъмнен начин. Има доста странни обстоятелства, включително свързани с нейни действия."

Пред "По света и нас" пътуванията си до Дубай коментира Александър Сталийски, посочен като спътник на Пеевски през 2019 г. Бизнесменът твърди, че е пътувал до там, но винаги само със семейството си.

Александър Сталийски, предприемач: "Да, 2019 г. имам едно посещение. То беше с дубайския превозвач по редовна линия София - Дубай, Дубай - София.

- Някога пътувал ли сте с частен самолет до Дубай?

- Ходили сме няколко пъти до Дубай. Никога не съм пътувал с частен самолет. Ако ви е интересно, ще ви кажа, че пътувах първо с "лоу кост" компания, защото нямаше директен полет София - Дубай, Дубай- София. Кацахме на едно летище, което между Дубай и Абу Даби."

Сталийски твърди още, че никога не е изпълнявал обществени поръчки, а се занимава с проектиране и строителство на луксозни жилищни сгради върху частни терени в София.

Според вътрешния министър важната тема не е кой е пътувал с Пеевски, а кой и защо му е помагал да заобикаля санкциите по "Магнитски" и да финансира пътувания за милиони. И допълни, че следващата седмица ще бъде в САЩ.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Ще разговаряме с представители на ОФАК по темата какви мерки могат да се предприемат по отношение на физически и юридически лица, подпомогнали санкционирани по Магнитски да избягват санкциите чрез различни действия."

Демерджиев посочи,че се проверява и откъде са финансирани пътуванията на Пеевски.

По темата работиха Иво Никодимов, Виктор Борисов

#полетите на Пеевски #Иван Демерджиев #делян пеевски

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