Генералните директори на обществените медии поискаха повече средства за възнаграждения

Генералните директори на трите обществени медии призоваха управляващите за по-високи заплати в БНТ, БНР и БТА. На заседанието на Комисията по култура и медии бяха приети бюджетите за тази година на Министерството на културата и на трите национални медии.

По думите на министъра на културата Евтим Милошев бюджетът възлиза на 267 млн. евро, което е с малко над 33,3 млн. евро повече спрямо миналата година.

По време на заседанието генералният директор на БНТ Милена Милотинова отбеляза високото доверие на зрителите към обществената телевизия. И допълни, че нормативът за час програма е увеличен с 50 евро, което е крайно недостатъчно. Отбеляза още, че рейтингите на БНТ продължават да вървят нагоре.

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: "По проучване на съвета за електронни медии, което беше поръчвало при отразяване на предизборната кампания БНТ излезе първа по доворие с над 50% доверие в нас. Първи избор като обективност, обективно отразяване на събитията по кампанията с доста голяма преднина пред другите две телевизии взети заедно. Междувременно БНТ като участник в конкурса на "Евровизия 2026", спечели домакинството за 2027 година като издигна международния престиж на страната. Освен авторитета и доверието в нас, най-ценният ни ресурс са и хората и те заслужават да получат адекватно заплащане за труда, който влагат, и за отговорността, която носят."

Снимки: БТА