Нетрадиционен подарък: Ердоган подари револвери на лидерите на НАТО

Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган изпрати с нетрадиционни подаръци лидерите на страните от НАТО след срещата в Анкара – изработени по поръчка револвери гравирани с името на получателя.

Те са турско производство, напълно функционални и придружени от истински патрони. Заради ограничението да получава подаръци над определена стойност, председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен каза, че ще дари своя на военен музей.

Други от лидерите е трябвало да оставят подаръците си в Турция докато оправят документите по преноса им през границите.