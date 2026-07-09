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Нетрадиционен подарък: Ердоган подари револвери на лидерите на НАТО

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Нетрадиционен подарък: Ердоган подари револвери на лидерите на НАТО
Снимка: БТА
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Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган изпрати с нетрадиционни подаръци лидерите на страните от НАТО след срещата в Анкара – изработени по поръчка револвери гравирани с името на получателя.

Те са турско производство, напълно функционални и придружени от истински патрони. Заради ограничението да получава подаръци над определена стойност, председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен каза, че ще дари своя на военен музей.

Други от лидерите е трябвало да оставят подаръците си в Турция докато оправят документите по преноса им през границите.

#лидери на НАТО #Среща на НАТО в Анкара #Реджеп Ердоган

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