Десети ден в неизвестност: Продължава издирването на 11-годишната Наталия и нейния пастрок

10-ти ден няма следа от 11-годишната Наталия и от нейния пастрок, който я отвлече от дома ѝ в село Константиново. Колко време може да се живее под открито небе с 11-годишно дете.

Видеокамера, монтирана на къща в Константиново, е записала как Асен Симеонов и момичето вървят по черен път в селото. Оттогава следите им се губят. Според планинари, хубавото време и достатъчното подслони в региона могат да послужат за укриването им.

Камен Кукуров – председател на Туристическо дружество “Родни Балкани”: "Покрай Франгата има най-малко 20 такива къщурки, които са забравени, които са обрасли от бръшлян и спокойно можеш да си живееш вътре и никой няма да разбере, че си вътре."

Налични са и доста пещери.

Георги Маринов – председател на пещерен клуб “Торбалан”: "В нашия район повечето са сухи и топли пещери, там спокойно може да пребивава човек за по-дълго време, даже и с по-слаба екипировка, особено ако са в някоя ниша. Могат да изкарат до зимата без никакви проблеми."

Възможно е пастокът да се е подготвил, оставяйки си провизии.

Боян Доцев, доброволец от с. Константиново: "Хората, които имат някакви постройки, вили или фургони в диаметър 20 км или 30 км от Аврен, където е засечен за последно Асен на втория ден с телефона му, нека да си проверят вилите, мазите, просто да изпратят комшиите си."

А от полицията напомнят при засичане на момичето с мъжа да се подават сигнали на 112, тъй като Асен е особено опасен.