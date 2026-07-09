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Нови критики срещу албанския премиер Еди Рама

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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критики албанския премиер еди рама
Снимка: БТА
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Албанският премиер отново е на прицела на общественото недоволство. Еди Рама е критикуван, че финансира концерт на американски изпълнител, известен с провокативното си поведение. Изяви на рапъра Кание Уест са забранени в няколко европейски държави, но Албания го приема.

Концертът на Кание Уест, известен напоследък повече като Йе, е насрочен за 11 юли и ще се проведе извън Тирана, на импровизиран стадион, построен специално за събитието. Еди Рама защити финансирането му на фона на протести и призиви за оставката му.

Еди Рама – министър-председател на Албания: "Това е събитие, организирано изцяло от частна група – албански, немски и турски партньори, а албанската държава се намеси едва вчера, за да осигури не десетки или стотици милиони евро, както се твърди на улицата, а 4 милиона."

Рама заяви, че се очакват поне 100 милиона евро приходи за страната след рязко увеличение на резервациите за настаняване. Критиците му обаче твърдят, че Албания е опозорена, защото приема певец, който се възхищава на Хитлер.

Кание Уест е правил антисемитски забележки и е публикувал съдържание с нацистки изображения в миналото, за които по-късно твърди, че са свързани с биполярното му разстройство. Франция, Великобритания, Австралия и Полша обаче забраниха концертите му или да стъпва на тяхна територия.

Сега премиерът на Албания ще трябва да се справи с новата вълна недоволство след ежедневните протести срещу плановете за строеж на луксозен курорт , свързан със зетя на Доналд Тръмп Джаред Къшнър и предполагаемата корупция в албанското правителството.

#протести в Албания #Еди Рама #Албания

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