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Трима задържани в Якоруда след проверка на европрокуратурата за злоупотреба със средства

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Станислава Христова
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Трима души са задържани при акция на ГДБОП в Якоруда за източване на средства, предоставени за осигуряване на временна заетост. Акцията е във връзка с проверка на европрокуратурата.

Началникът на общинската служба по земеделие в Якоруда, съпругът и служителка на Бюрото по труда в града са били задържани при акцията на ГДБОП днес. След като е разпитана служителката на Бюро по труда е освободена. Става дума за разследване на схема за източване средства, предоставени за осигуряване на временна заетост.

Според разследващи установената щета към момента е за над 260 000 лева. Установено е, че съпругът на местната началничка на службата по земеделие в Якоруда е бил бенефициент по програмата. Разследването е за организирана престъпна група.

Акцията на ГДБОП е проведена тази сутрин малко след 9.30 ч. Работещи в общинската земеделска служба казаха, че от институцията не са изземвани документи. Задържан е обаче началникът на Общинската служба "Земеделие" Мая Среброва.

Станали свидетели на акцията разказаха, че са останали изненадани.

Хасан Банкели, главен експерт към общинска служба по земеделие Якоруда: "Когато излязохме служебно да придвижим информация до началника, ни беше казано, че не трябва да влизаме в стаята на началника. Аз се изненадах. Пред стаята имаше служители на ГДБОП. При условие, че в нашия кабинет е организирано деловодството. Цялото деловодна система минава през нас. И при условие, че не се изземват никакви документи, ми стана малко странно. Не сме проверявани, а в същото време ни е отказан достъпа до стаята на началника."

Радостин Старков, старши експерт в общинска служба по земеделие Якоруда: "Само личните карти дето ни взеха, това беше всичко, и информацията, че проверката не е свързана със службата по земеделие. Това беше всичко."

Служители на Бюро по труда - Якоруда днес отказаха да разговарят с екипа ни. От Бюрото по труда в Разлог, на чието подчинение е филиала в Якоруда, казаха за БНТ, че съдействат на разследващите, като са предали цялата документация, която им е поискана без да дават повече информация какво касае тя.

# Европейска прокуратура # ГДБОП #Якоруда

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