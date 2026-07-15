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Столичната община си връща къпалня „Мария Луиза“, предлага зелен амфитеатър вместо стадион „Юнак“ в Борисовата градина

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Столична община предприе ключова стъпка за защита на обществения интерес в Борисовата градина, след като теренът на къпалня „Мария Луиза“ вече е актуван като общинска собственост. Това съобщи заместник-кметът по градско планиране и развитие арх. Любо Георгиев след повече от четиричасово заседание на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ), на което бяха обсъдени постъпилите предложения и възражения по проекта за Подробен устройствен план (ПУП) на парка.

В заседанието участваха представители на Столичната община, районните администрации, Столичния общински съвет, професионалните организации на архитектите и ландшафтните архитекти, както и експерти.

По думите на Георгиев общината вече е предприела необходимите правни действия за придобиването на собствеността върху къпалня „Мария Луиза“, а имотът е вписан в кадастралната карта като общински. Възложен правен анализ на външен консултант е установил, че за част от имотите в Борисовата градина липсва законово основание да са преминали в частна собственост. Затова Столичната община вече оспорва част от актовете за собственост с цел тези терени да бъдат върнати в полза на гражданите, ако бъде доказано, че са придобити незаконосъобразно.

По време на заседанието ОЕСУТ формулира и редица препоръки за промени в проекта на устройствен план. Сред най-значимите е отпадането на идеята за възстановяване на стадион „Юнак“ в историческия му вид. Вместо това се предлага пространството да бъде оформено като зелен амфитеатър, съобразен с парковата среда.

Експертите потвърдиха изграждането на подземен паркинг при гара „Пионер“, който да обслужва спортните съоръжения, а за предвидения паркинг под „Капитолия“ ще бъдат разработени два варианта – със и без реализацията му, за да бъде оценено въздействието върху околната среда и трафика. Изискването е всички подземни съоръжения да бъдат покрити с поне 1,5 метра почвен слой, позволяващ засаждането на дървета и запазването на парковия характер на терена.

Планът предвижда още сериозно ограничаване на автомобилния достъп във вътрешността на Борисовата градина. Движението ще бъде разрешено единствено за аварийни автомобили, поддръжка и техническо обслужване на събития, докато частните автомобили няма да имат достъп. Запазват се и пешеходните алеи при ул. „Кирил Видински“ и срещу сградата на БНР.

Сред предложенията са и повече обществени чешми, обществени тоалетни, както и създаването на библиотека на открито.

От Столичната община подчертават, че ПУП е ключов за бъдещото развитие на Борисовата градина, тъй като ще прекрати практиката за отделни, несвързани намеси в парка, ще въведе забрана за ново строителство и ще гарантира публичния характер на най-големия столичен парк.

Следващите стъпки включват преработване на проекта съобразно препоръките на ОЕСУТ, ново съгласуване с компетентните държавни институции, повторно разглеждане от експертния съвет и окончателно гласуване в Столичния общински съвет.

„Нашата цел е Борисовата градина да бъде управлявана като единна обществена територия, а не като сбор от частни интереси. Днешните решения ни приближават към един по-зелен и по-достъпен парк за всички софиянци“, заяви арх. Любо Георгиев.

#къпалнята "Мария Луиза" #стадион "Юнак" #Столичната община #Борисовата градина

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