Заловиха мъж, седнал зад волана с 4,6 промила алкохол

Мъж беше заловен да шофира с 4,6 промила алкохол в село Бистрица до столицата.

Минути преди обяд жители на селото подали сигнал за автомобил, който се движел странно. Полицаите спрели колата и арестували 45-годишния водач. Взета му е кръвна проба. Автомобилът е негова собственост и ще бъде иззет.

От началото на годината в София са установени общо 118 водача с над 1,2 промила алкохол, от тях 56 - с над 2 промила.